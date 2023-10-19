阿里山賓館歷史館整修 百年檜木屋頂桁架曝光
阿里山賓館歷史館及館內50年代咖啡廳近日整修，拆除日治時期建築天花板後百年檜木桁架重見天日，讓人驚豔，旅館經營業者特別記錄整修過程，讓民眾一窺百年前日式工法。
農業部林業及自然保育署嘉義分署告訴中央社記者，阿里山賓館位於阿里山國家森林遊樂區內，屬於林業保育署管轄，分成現代館與歷史館，是遊樂區內最頂級的旅館。
阿里山賓館管理部經理江永寶指出，歷史館因管線老化暖氣不暖，斥資新台幣6000萬元整修，更新浴室設備房間裝潢，但館內陳設、外觀仍會保有當年的懷舊感。
江永寶說，今年7月展開歷史館檜木建築天花板管路更新，卸下天花板時百年檜木桁架開展在眾人眼前，讓人驚豔，因此記錄下珍貴畫面，整修完成後將以影音的方式，讓賓客得以瞭解歷史館難以窺伺的一面。
林業保育署嘉義分署說，阿里山賓館目前經營業者是石川傳媒，這次業者整修歷史館和50年代咖啡廳，已事先將整修計畫書送林業保育署備查。
地方文史工作者塗英志表示，1912年日本人興建阿里山林場俱樂部，方便林場人員出差膳宿與休憩並設有舞池、咖啡廳。1965年林務局（現林業保育署）斥資180萬元修繕，除保留俱樂部原有檜木建築，另增建鋼筋水泥樓房，更名為阿里山賓館，是為目前的歷史館。
此外，2003年林業保育署以BOT案促參案委由民間公司另建現代館，從此阿里山賓館包含了現代館與歷史館，委外營運至今。2018年歷史館成為嘉義縣第14個地方文化館，又稱為「1913舊事所」。
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