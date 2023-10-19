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台南山區高齡人口22% 立委爭取玉井長照新增聯合門診

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南山區高齡人口22%，立委郭國文爭取玉井長照新增聯合門診。記者周宗禎／翻攝
台南山區高齡人口22%，立委郭國文爭取玉井長照新增聯合門診。記者周宗禎／翻攝

衛福部台南醫院規畫到偏鄉玉井設立長照機構門診服務。立委郭國文今天邀請衛福部、主計總處、審計部及財政委員會等相關單位前往會勘，要市府衛生局與衛福部台南醫院商討設立可行性，並利用現有衛生所展開合作，評估進一步設立台南醫院玉井分院的可能。

先前衛福部次長李麗芬南下會勘玉井長照機構設址地點，最終規畫落腳台20線旁玉井區望明段，預計可容納200床以上，且將長照與日照結合，核定計畫經費4.3億元，最快明年後動工。

郭國文認為，現在山區老年人口占比已達22%，凸顯山區的醫療資源需求大，若台南醫院在規畫玉井長照機構時，能將門診服務納入，更能符合山區長者的醫療照護需求。

他說，根據衛福部及台南市衛生局提供的資料來看，玉井衛生所112年前9個月的平均就診人次為1522人，但服務人口數為1萬3099人，就診比率達11.6%；原本規畫要服務山區的新化分院，前9個月平均就診人次為7000人，但服務人口數為7萬6984人，就診比率約為9%，比山區的比率更低，凸顯在山區設置聯合門診的效益更高。

因新化分院鄰近永康奇美醫院，致周圍民眾更習慣至永康就醫，而山區民眾周遭卻未有大型醫療機構，還是習慣到衛生所就醫；如果能藉由玉井長照中心設立聯合門診，將更有利於山區民眾就醫方便性。

台南山區高齡人口22%，立委郭國文爭取玉井長照新增聯合門診。記者周宗禎／翻攝
台南山區高齡人口22%，立委郭國文爭取玉井長照新增聯合門診。記者周宗禎／翻攝

衛生所 長照 台南 郭國文

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