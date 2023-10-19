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「三指歌后」蔡佩芙送愛到偏鄉 唱出生命故事感動全場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
天生手指殘缺的「三指歌后」蔡佩芙用歌聲唱出生命熱力，並分享她如何透過手術才擁有手指和虎尾能拿東西，感動全場。記者蔡維斌／攝影
天生手指殘缺的「三指歌后」蔡佩芙用歌聲唱出生命熱力，並分享她如何透過手術才擁有手指和虎尾能拿東西，感動全場。記者蔡維斌／攝影

雲林縣偏遠的四湖鄉南光國小今天邀請「三指歌后」蔡佩芙演唱並分享如何走出天生手畸型，成為歌手的心路歷程，看到她秀出一歲大卻雙手天生殘缺的照片，如今成為亮眼歌手站在眼前，以歌說故事，小朋友超感動；來自高雄翰品酒店主廚「阿華師」江進華也率領廚隊為孩子辦桌，高雄有名的現烤雞蛋糕也為偏鄉獻愛，小朋友則以布袋戲演出酬謝各界把愛帶進偏鄉。

「還不會說話時也不知自己身體出了這麼嚴重的狀況，一歲就開了三次刀，今天手掌才擁有虎口，握得了東西......」，一曲動人的歌聲，今天在偏遠的雲林縣四湖鄉南光國小繚繞，被封為「三指歌后」的混障合唱團成員蔡佩芙，今天應邀以歌說故事，感動了南光上百位家長和小孩，對這位站在眼前的生命鬥士，敬佩有加。

校長黃瑞章說，天生手腳指頭殘缺的蔡佩芙，靠著熱愛生命的努力，成就自己成為「三指歌后」受人敬重，先前「混障綜藝團」到校演出，蔡佩芙因故未參加，今天專程到校「補演」，並和小朋友分享個人生命故事，很有意義。

素有「公益金廚」之稱的高雄翰品酒店主廚江進華，得知後今天也帶領18名廚師共襄成舉，為小朋友準備超澎湃的午餐料理，「好歌配好菜再吃可口的雞蛋糕」高雄知名的雪花小姐雞蛋糕夏宛琳也把整套蛋糕機和烤爐帶到學校，就為讓小朋友可以邊聽好歌邊吃好蛋糕。

蔡佩芙一出場，展現生命熱力，一首小朋友熟悉的歌曲，帶動全場一起唱，蔡佩芙秀出她一歲的照片，告訴大家她出生左手就只有三指，右手指掌捲成一團，如握著一顆球，經三次開刀，才有了虎口可以握麥克風唱歌給大家聽，腳也像被橡皮筋捲住，經開刀才能走路。

蔡佩芙說，每個人的命運不同，她天生殘缺但心不殘缺，從歌唱中重見生命之光，少了手指生活固然不便，但她比任何人更珍惜生命，希望擁有健全身體和幸福的大家，要更珍惜更努力。

每段故事像她的歌那般動聽，「三指歌后」用生命傳唱「聲命音芙」分享愛，感動所有人，南光小朋友也演出精彩的布袋戲酬謝大家把愛送進偏鄉小學。

高雄翰品酒店主廚帶領團隊煮超好吃料理給偏鄉小朋友享用。記者蔡維斌／攝影
高雄翰品酒店主廚帶領團隊煮超好吃料理給偏鄉小朋友享用。記者蔡維斌／攝影
天生手指殘缺的「三指歌后」蔡佩芙（中）和「公益金廚」江進華（右），用歌聲和廚藝把愛送到偏鄉小學，校長黃瑞章（左）感動又感謝。記者蔡維斌／攝影
天生手指殘缺的「三指歌后」蔡佩芙（中）和「公益金廚」江進華（右），用歌聲和廚藝把愛送到偏鄉小學，校長黃瑞章（左）感動又感謝。記者蔡維斌／攝影
天生手指殘缺的「三指歌后」蔡佩芙用歌聲唱出生命熱力，感動全場。記者蔡維斌／攝影
天生手指殘缺的「三指歌后」蔡佩芙用歌聲唱出生命熱力，感動全場。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉南光國小學生以布袋戲酬謝大家的愛心。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉南光國小學生以布袋戲酬謝大家的愛心。記者蔡維斌／攝影
高雄有名的雞蛋糕也送愛到偏鄉。記者蔡維斌／攝影
高雄有名的雞蛋糕也送愛到偏鄉。記者蔡維斌／攝影

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