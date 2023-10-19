快訊

7寶媽「林叨囝仔」遭指有3孩在家自學惹議 高市教育局回應了

丹麥羽賽／力克泰國女將500勝達陣！戴資穎豎立新障礙

柯文哲和郭台銘二度會面合作露曙光？朱立倫：莫忘初衷

熱血應援 全運會南市文化場館「選手免費 同行半價」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖／台南市文化局提供
台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖／台南市文化局提供

112年全國運動會將於10月21日至26日在台南市盛大舉行。台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠，包括4大經典古蹟及網紅水道博物館等，還有成功致勝古蹟限定文創商品。　　

文化局自營景點包括4大經典古蹟有赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城，以及親子必遊景點-隆田文化資產教育園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區等，攜手推出全國運動會入園優惠方案，號召全國民眾為全運會及明年緊接而來的「台南400」，來到台南賽事現場支持各路選手，一起為全運會選手熱血應援。　　

文化局表示，賽事期間必備古蹟限定特色商品有「成功/致勝N次方」讓賽事成功必勝！「成功啤酒」、「成功爆米花」、「成功洋芋片」、「至聖點心麵」，充滿致勝成功的吉祥寓意！此外，在古蹟特色紀念品店販售有眾多台南古蹟限定獨賣特色商品，包括「孔廟智慧牛玩偶」、「台南400紀念精釀啤酒」、「熱蘭遮堡薯條、脆薯」等熱銷商品。

台南即將迎來與世界相遇400年之際，展現身為文化古都的實力與能量，歡迎全國民眾共襄盛舉參與全運會賽事，更可以一覽豐富的古蹟與自然人文地景，打造一趟特有的全運會之旅。

台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖／台南市文化局提供
台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖／台南市文化局提供
台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖為文創商品成功致勝應援得勝。圖／台南市文化局提供
台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖為文創商品成功致勝應援得勝。圖／台南市文化局提供
台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖／台南市文化局提供
台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖／台南市文化局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南 古蹟 文化局 文化資產

延伸閱讀

全運會／開幕「選手之夜」演唱會 電子索票限量2000張

全運會／英雄宴上菜 6道菜讓選手吃巧也吃飽

金門縣組隊參與全運會 副縣長李文良授旗勉再創佳績

全運會苗栗縣代表隊授旗 縣長宣布金牌獎金加碼至30萬

相關新聞

首府大學退場中央地方機關移撥760人 明年起陸續遷入

針對台南麻豆台灣首府大學退場，轉型為「大曾文願景園」， 台南市政府今正式提出搬入機關，包括環保局、消防局第二大隊等，將爭...

嘉市國中小午餐供應在地幸福嘉義米台農82 明年與農民契作

嘉義市政府擴大推動食農教育，強化飲食與農業連結，推動營養午餐採用國產優質米糧，支持在地農業，市府編經費10月起，供應國中...

北港菜市場裡的咖啡店 「季節」飄香獲台灣百大伴手禮

隱身於雲林縣北港鎮喧囂菜市場中的「季節咖啡」負責人田高瑞、劉季宜夫妻，從無到有，一位曾是時尚五金藝術大師、一位則是優雅的...

小犬颱風雲林多處溫網室遭吹毀 中央公告救助申報至月底

本月初小犬颱風侵台造成雲林縣嚴重農損，損失金額逾2億元，多達7個鄉鎮市溫網室等農業設施也傳出災情，包括塑膠布、網及整體結...

記得刷存簿！台南敬老禮金今匯款入帳、逾34萬長者受惠

台南市重陽敬老禮金今天以匯款方式發放敬老禮金1000元，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可領到，全市...

免費登革熱消毒恐涉賄？南市政風處街頭快閃提醒勿觸法

第16任總統、副總統與第11屆立委選舉將於明年1月13日舉行，台南市政風處首度走上街頭快閃宣導反賄選，登革熱疫情嚴峻，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。