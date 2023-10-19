熱血應援 全運會南市文化場館「選手免費 同行半價」

112年全國運動會將於10月21日至26日在台南市盛大舉行。台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠，包括4大經典古蹟及網紅水道博物館等，還有成功致勝古蹟限定文創商品。

文化局自營景點包括4大經典古蹟有赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城，以及親子必遊景點-隆田文化資產教育園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區等，攜手推出全國運動會入園優惠方案，號召全國民眾為全運會及明年緊接而來的「台南400」，來到台南賽事現場支持各路選手，一起為全運會選手熱血應援。

文化局表示，賽事期間必備古蹟限定特色商品有「成功/致勝N次方」讓賽事成功必勝！「成功啤酒」、「成功爆米花」、「成功洋芋片」、「至聖點心麵」，充滿致勝成功的吉祥寓意！此外，在古蹟特色紀念品店販售有眾多台南古蹟限定獨賣特色商品，包括「孔廟智慧牛玩偶」、「台南400紀念精釀啤酒」、「熱蘭遮堡薯條、脆薯」等熱銷商品。

台南即將迎來與世界相遇400年之際，展現身為文化古都的實力與能量，歡迎全國民眾共襄盛舉參與全運會賽事，更可以一覽豐富的古蹟與自然人文地景，打造一趟特有的全運會之旅。 台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖／台南市文化局提供 台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖為文創商品成功致勝應援得勝。圖／台南市文化局提供 台南市文化局自營景點為選手應援！推出「選手免費、同行者半價」專屬入園優惠。圖／台南市文化局提供

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