嘉市國中小午餐供應在地幸福嘉義米台農82 明年與農民契作

嘉義市政府擴大推動食農教育，強化飲食與農業連結，推動營養午餐採用國產優質米糧，支持在地農業，市府編經費10月起，供應國中小午餐採用幸福嘉義米，每周1次，共計10次，下半年第二期作，幸福嘉義米種植面積由5公頃增加為18公頃，明年起會供應無虞。

市府上午在蘭潭國小舉辦記者會，市長黃敏惠與孩子們揉捏三角飯糰，象徵多元飲食營養均衡攝取，國中小學生食用在地農優質米糧「幸福嘉義米」，市府、學校和農民三方合作，讓孩子吃得健康。

建設處長田長沛表示，幸福嘉義米採用已故嘉義農試分所吳永培博士，培育台農82號米，今年二期作種植18公頃，與嘉市農民契作。台農82號米粒外觀晶瑩剔透，口感黏性優越，食味值更甚日本越光米，且具耐病蟲及強桿耐倒伏特性，該品種降低農藥肥料使用，降低農民生產成本。

黃敏惠說，去年提供孩子午餐吃幸福嘉義米受好評，10月每周都能夠吃到幸福嘉義米，嘉市孩子真的好幸福！食農教育法通過後，嘉市一直努力做，讓農業永續發展，孩子吃的安全、健康。