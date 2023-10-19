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北港菜市場裡的咖啡店 「季節」飄香獲台灣百大伴手禮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
隱身於雲林縣北港鎮喧囂菜市場中的「季節咖啡」負責人田高瑞、劉季宜夫妻共同築夢，從栽種到產品苦心經營，榮獲台灣百大伴手禮。記者蔡維斌／攝影
隱身於雲林縣北港鎮喧囂菜市場中的「季節咖啡」負責人田高瑞、劉季宜夫妻共同築夢，從栽種到產品苦心經營，榮獲台灣百大伴手禮。記者蔡維斌／攝影

隱身於雲林縣北港鎮喧囂菜市場中的「季節咖啡」負責人田高瑞、劉季宜夫妻，從無到有，一位曾是時尚五金藝術大師、一位則是優雅的音樂老師，共同為追求無毒農業築夢，從種植到烘焙打出個人品牌咖啡，最近榮獲台灣百大伴手禮，副議長蔡咏鍀今天前往貼紅榜，夫妻才驚喜於自己咖啡作品入選百大，讓這家菜市場中咖啡店溫馨飄香。

「就只為愛咖啡」田高瑞家住嘉義中埔山區，山坡種滿檳榔園，承襲父親熱愛無毒農法，20多年前從事時尚五金藝術的他，一頭栽進咖啡世界，以自然農法種植台灣品種咖啡豆，不施肥不用藥，連續多年通過農業部農藥無殘留檢驗合格並獲友善還境耕作認證，用心與堅持所研製風味獨特的咖啡，還曾獲媒體「一步一腳印」節目專題報導。

今年田高瑞研發的大濾掛耳包咖啡參賽，透過完美的六道工序烘焙，可濃郁獨享亦可兩人分享，簡單手沖即可享用純淨甘甜的好咖啡，經評比入選為今年度台灣百大伴手禮，雲林縣副議長蔡咏鍀今天前往貼紅榜，指這是北港第一包榮獲台灣百大伴手禮的咖啡，可喜可賀。對突如其來的祝賀，田高瑞夫妻甚感驚喜說，幾個月前參賽並不知入選。

北港咖啡店不多，這家座落在北港鎮最大菜市場中的咖啡店，宛如鬧中取靜的世外桃源，內部木造裝潢全是老板田高瑞一手建造，原木桌椅、木雕壁飾以檜木或漂流木舊材新作，他說，一直很喜歡「再生藝術」把老舊物件賦於新生命，這家店從無到有，木作融入時尚五金之美，創造出柔和的咖啡環境，就像自己愛咖啡一樣，以分享的心情，打造大家心靈的「後花園」。

田高瑞強調培植咖啡豆首重土壤，加上自然農法，所種的咖啡即使冷了也不酸不澀，小農沒通路，自打品牌很辛苦，但堅持與耐心一路走來獲得肯定，甚感欣慰。

「手沖咖啡搭手作甜點是絕配」劉季宜無師自通，靠著認真學習的心，烘製出頂級的微烤乳酪，清甜不膩，一入口帶出咖啡香氣，夫妻人各一手藝，擦亮季節品牌，有時興來，還來一曲鋼琴詩唱，與友分享，把愛與祝福香傳詠頌，令人回味。

北港季節咖啡負責人田高瑞夫妻情深，人各一手藝，一起擦亮季節品牌，有時還來一曲詩歌，分享感恩之心。記者蔡維斌／攝影
北港季節咖啡負責人田高瑞夫妻情深，人各一手藝，一起擦亮季節品牌，有時還來一曲詩歌，分享感恩之心。記者蔡維斌／攝影
隱身於雲林縣北港鎮喧囂菜市場中的「季節咖啡」負責人田高瑞、劉季宜夫妻共同築夢，從栽種到產品苦心經營，榮獲台灣百大伴手禮。記者蔡維斌／攝影
隱身於雲林縣北港鎮喧囂菜市場中的「季節咖啡」負責人田高瑞、劉季宜夫妻共同築夢，從栽種到產品苦心經營，榮獲台灣百大伴手禮。記者蔡維斌／攝影
北港季節咖啡負責人田高瑞從栽種到餐桌嚴格品管，追求自然農法，榮獲台灣百大伴手禮。記者蔡維斌／攝影
北港季節咖啡負責人田高瑞從栽種到餐桌嚴格品管，追求自然農法，榮獲台灣百大伴手禮。記者蔡維斌／攝影
以舊木新作親手打造優雅的空間，搭配自種的咖啡，季節咖啡走出風格與特色。記者蔡維斌／攝影
以舊木新作親手打造優雅的空間，搭配自種的咖啡，季節咖啡走出風格與特色。記者蔡維斌／攝影
北港咖啡館不多，這家隱身於雲林縣北港鎮喧囂菜市場中的「季節咖啡」，從栽種到產品苦心經營，榮獲台灣百大伴手禮。記者蔡維斌／攝影
北港咖啡館不多，這家隱身於雲林縣北港鎮喧囂菜市場中的「季節咖啡」，從栽種到產品苦心經營，榮獲台灣百大伴手禮。記者蔡維斌／攝影

咖啡 北港

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