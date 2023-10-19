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免費登革熱消毒恐涉賄？南市政風處街頭快閃提醒勿觸法

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政風處走上街頭快閃進行反賄選宣導。圖／台南市政風處提供
台南市政風處走上街頭快閃進行反賄選宣導。圖／台南市政風處提供

第16任總統、副總統與第11屆立委選舉將於明年1月13日舉行，台南市政風處首度走上街頭快閃宣導反賄選登革熱疫情嚴峻，若有「候選人陣營利用登革熱疫情，免費提供大樓孳生源消毒，可能都是賄選行為」、「轉送候選人的水果，可能是收賄甚至也是行賄」，提醒市民保護自己避免觸法。

政風處政風預防科進一步說明，若有候選人陣營以免費提供登革熱消毒，進而尋求投票支持；或收到候選人陣營送一箱水果，自己吃不完再轉送給親朋好友，有進行尋求投票支持的意思表達，就可以涉及收賄及行賄，透過宣導以提醒民眾深植反賄選意識。

政風處指出，在總統及立委大選，較少用現金對價的買票賄選，要提醒注意除了不當收送饋贈外，還有選舉賭盤、境外資金及假訊息等，企圖影響選情，民眾不要去簽賭或投資、轉傳假訊息，一旦涉及犯罪行為，恐怕也會被當成共犯偵辦，不可不慎。

政風處人員為加深市民印象，拿著大聲公穿梭於文學館、南美館、國華街商圈，還到善化南科等人群密集地區，傳達反賄選的訴求。透過踩街方式於大街小巷進行快閃，更利用發送宣導品的機會與各地商家進行互動，傳達生活中可能不小心就會觸法的行為。

在南科從事工商服務業的孫先生也說：「對於選罷法的規範其實很陌生，但市府政風處此次實地走訪，讓他了解更多賄選態樣及觀念，也才知道賄選檢舉獎金居然高達1500萬元。」另外，在南科贊美酒店擔任外場主任的梁小姐也指出：「市府這次特別到各個行業進行反賄選宣導，讓大家知道，除了買票，賣票也同樣違法，真的是有聽有保庇！感謝政風處的用心。」

政風處長高伯陽表示，以往的反賄選宣導模式，總是用很生硬的宣講方式，政風處這次直接走進大街小巷、各行各業，用快跑、快閃等輕鬆詼諧方式深入街頭與市民互動，期望能深植反賄選意識於基層，減少賄選帶來的危害，共同守護台南市民。

台南市政風處走上街頭快閃進行反賄選宣導。圖／台南市政風處提供
台南市政風處走上街頭快閃進行反賄選宣導。圖／台南市政風處提供
台南市政風處走上街頭快閃進行反賄選宣導。圖／台南市政風處提供
台南市政風處走上街頭快閃進行反賄選宣導。圖／台南市政風處提供
台南市政風處走上街頭快閃進行反賄選宣導。圖／台南市政風處提供
台南市政風處走上街頭快閃進行反賄選宣導。圖／台南市政風處提供

賄選 快閃 登革熱

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