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「嘉義101」福容大飯店嘉義分店超高樓 消防公安嚴格把關

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
位在嘉義市世賢路、竹圍路口的福容大飯店嘉義分店，34層大樓高達136.2公尺，是嘉縣市最高大樓，被稱為嘉義「101」，將在明年2 月營運。記者魯永明／攝影
位在嘉義市世賢路、竹圍路口的福容大飯店嘉義分店，34層大樓高達136.2公尺，是嘉縣市最高大樓，被稱為嘉義「101」，將在明年2 月營運。記者魯永明／攝影

位在嘉義市世賢路、竹圍路口的福容大飯店嘉義分店，34層大樓高達136.2公尺，是嘉縣市最高大樓，被稱為嘉義「101」，將在明年2月營運，超高樓層公共安全受關切，嘉義市消防局加派消防安檢人員檢查把關。市府說，福容是在80多年容積率法規公布前申請建照，才能興建超高樓層大樓。

嘉義市消防局有3輛雲梯車，雲梯車42公尺，只能達到10樓高度，福容大飯店嘉義分店34樓超高樓層近400間客房消防公共，受注目，消防局說，現在高樓大廈越蓋越高，層數越來越多，依消防安全法規定若屬一般公寓或大樓，各層樓地板面積在100平方公尺 (30.25坪)以上者，為彌補雲梯車到不了的高度，11樓以上應設置自動灑水設備。

消防局說，大樓有建築師、消防技師等設計規畫消防安全，消防設施針對消防設施自動灑水設備、各樓層大小管線、區劃消防設施等，逐一核對建築消防設備佈設圖等資料文件審核。

國際高層建築會議將高層建築按高度分為四類：9至16層（最高為50公尺）、17至25層（最高到75公尺）、26至40層（最高到100公尺）、40層以上（建築總高100公尺以上，即超高層建築）高層建築：高度50公尺或樓層16層以上建築物。25層以上稱超高層，依各類場所消防安全設備設置標準：一般超過10層以上 (雲梯消防車上升所不能到達樓層)，消防高層指11層以上之建築。

34層大樓最近全樓層試燈，LED燈閃爍耀眼吸睛，在夜色中特別耀眼，在遠處嘉義縣梅山鄉山上都看得到，大樓建築設計符合在地特色，大樓外觀紅橘黃三色系，原訂年底開幕營運，因消防及內裝、員工招募等，延到明年2月開幕。

位在嘉義市世賢路、竹圍路口的福容大飯店嘉義分店，34層大樓高達136.2公尺，是嘉縣市最高大樓，被稱為嘉義「101」，將在明年2 月營運。記者魯永明／攝影
位在嘉義市世賢路、竹圍路口的福容大飯店嘉義分店，34層大樓高達136.2公尺，是嘉縣市最高大樓，被稱為嘉義「101」，將在明年2 月營運。記者魯永明／攝影

建築師 嘉義

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