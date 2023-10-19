文資認定卡20個月？永康二王公墓遷葬 南市府允年底展開

台南市府團隊曾承諾永康二王公墓遷葬工程將於今年底展開，但因區內基督教墓園文資身份認定程序，地方擔心遷葬作業若延至文資調查作業全數完成後再進行，恐要拖上至少20個月，市議員朱正軒要求民政局，針對無涉文資審議程序的第一期與第二期遷葬工程，務必按照既定期程進行，讓市民看見市府推動永康發展的決心。

民政局長姜淋煌回應，將加強與主政單位地政局的溝通協調，年底前優先執行第一期及第二期遷葬工程，避免延宕地方發展。

朱正軒指出，二王公墓市地重劃位處永康核心地帶，是永康發展的重中之重，區內將有全民運動中心，也鄰近市立新總圖等重要公共建設。不過因為遷葬工程遲未進行，影響市地重劃進度，衝擊道路新闢、社會住宅及公園綠地等公共設施之取得，進而延緩該區域的都市發展。

朱正軒認為，絕對尊重第三期工程基督教墓園的文資審議程序，但既然既然第一期與第二期工程無涉文資審議工作，市府團隊應該為永康的城市發展，展現魄力即刻展開。

地政局業務報告時朱正軒、黃肇輝等多位議員都提出關切，地政局長陳淑美表示，會跟民政局、文資處跨局處溝通，在不涉及市地重劃 下，一方面是請文資加速作業，公所也有在進行遷葬規畫，了解地方期待早日開發的意見，會加快跨局處討論。