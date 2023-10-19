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嘉義鹿草163線、六腳157線 新設測速照相桿

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣鹿草鄉縣道163線21.6公里處新設測速照相機，11月1日起雙向取締車輛速限50公里。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣鹿草鄉縣道163線21.6公里處新設測速照相機，11月1日起雙向取締車輛速限50公里。圖／嘉義縣警察局提供

嘉義縣嘉163線為鹿草鄉與義竹鄉間主要道路，車流量大，近年多件嚴重事故，另，六腳鄉157線蒜頭大橋改建後路幅變寬，車輛通過速度加快也引起噪音和安全問題。縣警局指出，這兩路段新設2支固定式測速照相桿，下月啟用。有議員認為，嘉163線要拓寬讓路幅一致；縣府表示爭取經費中。

縣警局統計，近3年鹿草鄉163線西井至下潭段，發生交通事故24件，造成4死30傷，六腳鄉157線蒜頭大橋交通事故14件，造成2死15傷；警方於163線的21.65公里處、六腳鄉的157線29.8公里處新設測速照相桿，速限50公里，皆為雙向取締超速。

議員詹琬蓁說，嘉163線常發生交通事故恐也與路幅寬度不一有關，且沒畫機車道，長久以來汽機車爭道險象環生。六腳鄉長黃鉦凱指出，民眾反映嘉157線沒有機車道，曾與縣府建設處討論該路段路寬應足夠畫設機車道，希望能增設。

縣府建設處長郭良江說，嘉163線鹿草段20公里415公尺處至頂潭路段22公里110公尺道路縮減，只剩雙向單車道，兩端的道路則較寬，已向公路局爭取規畫費，正審議中，至於157線蒜頭大橋為雙向雙線道，若要畫機車道，須將外側混合車道改為機慢車道，考量配合前後段道路規畫，先維持現況。

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