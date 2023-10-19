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南市活動中心工程延宕 效率惹議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員質疑民政局預算執行率落後，民政局說主要是受到活動中心進度影響，圖為善化區東關頂街聯合活動中心。圖／民政局提供
台南市議員質疑民政局預算執行率落後，民政局說主要是受到活動中心進度影響，圖為善化區東關頂街聯合活動中心。圖／民政局提供

台南市多間社區的活動中心工程延宕，影響居民使用權益，多名市議員昨天質詢指出，今年審計報告出爐，民政局預算執行效率上半年已嚴重落後20%，若加上下半年度恐落後超過40%，且例如北區大和里、正覺里的活動中心接近完工，應盡快啟用；民政局表示，已請廠商盡速施工。

民政局說明，多數預算執行都有8、9成，主要是公所辦公廳舍、15間活動中心新建或拆除重建工程，因近期營建物價驟升，廠商投標意願低，導致多次流標而延後整體期程，目前請廠商盡速施工，並依契約及完工進度，來估驗請款。

市議員陳怡珍質詢說，北區大和社區活動中心、正覺里活動中心、勝安社區活動中心、北區區政大樓及淺草里活動中心等，地方都很關切施工進度，其中大和社區附設親子悠遊館，年輕家庭十分期待，市府要加緊腳步，正覺里活動中心目前剩下景觀工程尚未完成，希望年底可正式啟用。

「要提醒行政團隊，管考是否出問題？」議員李偉智指出，今年只剩2個月，預算到11月、12月前至少要完成到9成，效率要再加強，不要拖累市長的施政滿意度。議員尤榮智也說，去年也有700萬經費沒有執行，對預算編列沒有反對，可以執行的要加油、盡快全力完成。

民政局長姜淋煌答詢說，例如北區華德里活動中心發包後地方人士又反對，還有原物料上漲發包好幾次，都是執行率落後的原因。

北區區長李皇興表示，大和社區活動中心9月完工，目前在進行驗收階段及1樓活動中心的內裝工程，進度達99%，預計年底前可以正式進駐讓里民使用，但2樓的長照服務據點尚需開辦招租程序，以及3樓的親子悠遊館設計，還須配合社會局才能完工使用，因此無法一併開放。

議員 親子 李偉智

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