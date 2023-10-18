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台南本土登革熱近1.6萬例 做工行善團助弱勢修門窗防蚊
南市截止今日下午3時新增198例本土登革熱確診病例，累積為1萬5759例，今年南市登革熱疫情嚴峻，台南市做工行善團積極投入登革熱防疫工作，協助弱勢家庭修繕紗門、紗窗，併同進行家戶內外環境巡檢，清除孳生源，幫助弱勢家庭抵禦病媒蚊入侵。
市長黃偉哲表示，非常感謝做工行善團長期以來出錢又出力，時常犧牲假日時間到各地幫助弱勢勞工家庭進行房屋修繕，無私奉獻的大愛精神令人感動，
這次登革熱疫情發生時，許多南區、仁德區等登革熱流行高風險區域的弱勢家庭，因房屋老舊，紗門、紗窗殘破不堪，暴露於登革熱的威脅之中，做工行善團及時幫助弱勢家庭阻隔病媒蚊飛入住家室內，同時更協助家戶落實登革熱孳生源巡檢，為登革熱防疫盡一份心力。
黃偉哲提醒，雖然近幾周病例數持續下降中，但本周氣溫回暖，溫度仍十分適合斑蚊生長，他在登革熱一級指揮中心會議已責成市府各局處切勿因此鬆懈，針對所轄管場域務必嚴格落實巡查和加強孳清，也籲請市民持續配合市府防疫措施，定期進行家戶內外環境巡檢，澈底清除孳生源，保護自己與家人的健康，並阻遏疫情於社區蔓延。
今日198例分布狀況為永康區35例，東區31例，北區30例，南區26例，中西區23例，安南區15例，仁德區11例，安平區10例，關廟區8例，佳里區4例，新市區、新化區、歸仁區、安定區及左鎮區各1例，年齡介於5歲至87歲。
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