台南天候涼爽 登革熱單日新增跌破200例
時序入秋，台南天候涼爽，今天新增本土性登革熱病例數跌破200例，累計1萬5759例，台南市長黃偉哲指示各單位仍應落實巡檢孳清，阻遏疫情蔓延。
台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增198例本土性登革熱，其中永康區35例，東區31例，北區30例，南區26例，中西區23例，安南區15例，仁德區11例，安平區10例，關廟區8例，佳里區4例，新市區、新化區、歸仁區、安定區及左鎮區各1例，年齡介於5歲至87歲。
黃偉哲表示，近幾週病例數雖持續下降，但本週氣溫回暖，溫度仍適合病媒蚊生長，市府各局處切勿鬆懈，應落實巡查孳清，市民也應配合防疫，定期巡檢家戶內外環境，清除孳生源，保護自己和家人健康。
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