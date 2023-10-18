斗南農會生產糧食也拚斜槓 「綠色照顧」專屬場域揭牌

因應高齡化，雲林縣斗南鎮農會開辦「綠色照顧」，2年來推動食藝、文藝品、舞蹈等課程，吸引90名農民會員爭相參加，由於太夯了，出現排隊現象；先前沒有固定上課空間，經整理出供銷部閒置倉庫後，農會總幹事張燕容今天主持綠照場域揭牌典禮，爺奶掌聲雷動，開心喝采「終於有了專屬教室」。

即將邁入7旬、家住斗南埤麻的蔡姓夫妻檔，去年參加綠色照顧至今，學會自製韓式泡菜等廚藝，還創作過馬賽克拼貼等，光是近半年就上了20多堂課，生活有重心後「天天都很有趣！」現在當起志工，每天都會開車幫忙載同里長者出門參加課程。

張燕容說，斗南鎮24個里，正邁入老年社區，為鼓勵長者走出家門，農會去年開始提供綠色照顧服務，包括創新學習服務導入綠色元素、互助共食服務及健康諮詢服務，相關活動扣合當地特產的越光米、馬鈴薯等食材推動，只要是農會的會員都可以參加。

斗南鎮農會綠色照顧站原本招收名額為40人，因為課程豐富多樣，連2年都超收至45人，加上志工總共突破60人，相當踴躍，65歲以上至80多歲占多數，其中還有高齡90歲的阿嬤仍行動自如來上課，而且零缺席。

張燕容說，課程設計從手指頭動到腦部，預防老化、延緩失智，引導長者從生活中的細節了解，「自己還可以做什麼事，帶給身體益處」。雲林縣已有11個農會推展綠色照顧站，斗南鎮農會經與其他農會交流後，發現每個鄉鎮老年化的情形不同，因此自訂參加原則「每一屆參與對象不重複」，讓符合資格的長者都有機會參與。