嘉縣登革熱確診達百例 民宅查獲孳生源即開罰

嘉縣本土登革熱確診案例累計達百例，衛生局今天表示，已出動防疫稽查小組，家中被查獲孳生源最高處新台幣1萬5000元罰鍰，呼籲民眾主動清除家戶內積水容器，減少病媒蚊孳生。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，本土登革熱累計確診案例昨天統計已達百例，分別為梅山29例、大林鎮28例、民雄及竹崎鄉各16例、朴子及太保市各3例、布袋2例、水上、中埔及番路鄉各1例。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，昨天邀請疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳與梅山鄉公所、各村代表針對確診案例家戶強力孳清及化學防治策略研商對策，大家達成共識，縣府將出動防疫稽查小組查核孳生源。

趙紋華說，防疫稽查小組查獲住家有孳生源，將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。目前累計已開出13張罰單，呼籲高風險區域民眾務必落實家戶內外「巡、倒、清、刷」，清除積水容器，避免孳生病媒蚊。

趙紋華指出，目前已發起環境清潔日動員村里大掃除，針對大林、梅山、民雄及竹崎等高風險鄉鎮，接獲通報快篩陽性後，實地探查地形，並進行50至100公尺化學噴藥等措施。

趙紋華表示，大林、梅山、民雄及竹崎等4個高風險鄉鎮確診案例大部分務農，且多為同一個工作農地，如因工作須進入疫區請務必做好自我防蚊措施，戶外活動可穿長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑、蚊香，減少被蚊子叮咬機會。

衛生局說，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，善用全縣71家快篩合約院所及早採檢，共同防堵疫情擴散。