聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林社造嘉年華將登場 展現老中青三代社造魅力
雲林縣政府將於11月4日舉辦「雲林好WAY˙雲林好威」社造嘉年華活動，今年邀集縣內45個單位，透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等，展現老中青三代社區營造的魅力與活力。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，社造嘉年華可以看見社區的傳統與現代融合，創意和智慧交融，包含手工藝的傳承，體現雲林的文化底蘊，展現雲林的未來無窮發展潛力。
雲林社造嘉年華11月4日上午10時在林內鄉紙蝶生態地景園區登場，以老中青三代間社造的魅力與活力進行主題體驗，集結縣內45個單位展現，包含社區、公所及相關局處參與，現場有超過2000份的社區工藝、美食免費抽抽樂和幸運摸彩。
縣府文化觀光處長陳璧君指出，今年文觀處舉辦9條社區特色遊程（8條一日遊、1條二日遊），串聯出蘊藏豐富社區故事、文化歷史、農漁產業、生態景觀等多元化的體驗選擇，即日起至11月中每個周六、日接續推出不同的山海特色遊程，歡迎全國民眾到雲林𨑨迌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言