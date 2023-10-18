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雲林社造嘉年華將登場 展現老中青三代社造魅力

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府將於11月4日舉辦「雲林好WAY˙雲林好威」社造嘉年華活動，將透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等，展現老中青三代社區營造的魅力與活力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將於11月4日舉辦「雲林好WAY˙雲林好威」社造嘉年華活動，將透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等，展現老中青三代社區營造的魅力與活力。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府將於11月4日舉辦「雲林好WAY˙雲林好威」社造嘉年華活動，今年邀集縣內45個單位，透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等，展現老中青三代社區營造的魅力與活力。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，社造嘉年華可以看見社區的傳統與現代融合，創意和智慧交融，包含手工藝的傳承，體現雲林的文化底蘊，展現雲林的未來無窮發展潛力。

雲林社造嘉年華11月4日上午10時在林內鄉紙蝶生態地景園區登場，以老中青三代間社造的魅力與活力進行主題體驗，集結縣內45個單位展現，包含社區、公所及相關局處參與，現場有超過2000份的社區工藝、美食免費抽抽樂和幸運摸彩。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，今年文觀處舉辦9條社區特色遊程（8條一日遊、1條二日遊），串聯出蘊藏豐富社區故事、文化歷史、農漁產業、生態景觀等多元化的體驗選擇，即日起至11月中每個周六、日接續推出不同的山海特色遊程，歡迎全國民眾到雲林𨑨迌。

雲林縣政府將於11月4日舉辦「雲林好WAY˙雲林好威」社造嘉年華活動，將透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等，展現老中青三代社區營造的魅力與活力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將於11月4日舉辦「雲林好WAY˙雲林好威」社造嘉年華活動，將透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等，展現老中青三代社區營造的魅力與活力。記者陳雅玲／攝影

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