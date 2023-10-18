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暗黑娛樂龍頭SWAG女孩 周六現身嘉義大林復刻早期榮景

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣在地青創團隊大林好，這周六下午將於萬國戲院內辦「大人味」活動，邀請到「暗黑娛樂龍頭6名SWAG女孩」出席見面會。圖／大林好團隊提供
嘉縣在地青創團隊大林好，這周六下午將於萬國戲院內辦「大人味」活動，邀請到「暗黑娛樂龍頭6名SWAG女孩」出席見面會。圖／大林好團隊提供

有小北投之稱的嘉義縣大林鎮車站周圍娛樂事業，因交通方便、加上糖廠與軍隊因素，夜夜笙歌，經時代變化已凋零，在地青創團隊大林好以地方獨有DNA元素與地方組織，21日將於萬國戲院內共同辦理「大人味」活動，邀請到「NTW新台灣娛樂摔角聯盟」與「暗黑娛樂龍頭6名SWAG女孩」辦兩場限定特色活動。

當天下午2點在萬國戲院展開「性感摔角」，有職業摔角手的單人對打，更加碼女優與摔角手合作的雙人對打等組合，結束安排粉絲見面會；晚上6點則是復刻過去大林相當知名的牛肉場文化，內容也包含歌手「李愛綺」及6名SWAG女演員的演出，主辦方強調，過程皆「無限制級畫面」的秀。

大林好團隊表示，大人味活動匯集了過去地方的精神，將獨有的娛樂文化重新復刻，帶領大家回到舊時代的大林，當天兩場活動，皆是較為害羞的秀，但沒有限制級的畫面，只是限定要滿18歲以上才能入場，希望大家用正向的角度與文化推動來看待。

大林好團隊有感分享說，這次活動辦理不易，因內容尺度較大，無法申請任何公部門計畫，全數費用皆由地方人士贊助支持，每名支持的夥伴信念是「有錢出錢、有力出力」，皆是希望地方能有更多捲動與話題，才有機會讓大林再次被關注到。

團隊周仕昌表示，在大林的歷史脈絡下，都展現地方以「浪漫」文化聞名，從過去民國50至60年代的娛樂產業到米蘭小鎮my darling的形象設定等，都展現大林獨有的文化風格，也是許多長輩共同回憶的過去，也期待首辦的今秋限定「大人味」，成為地方獨有元素的新開端。

嘉縣在地青創團隊大林好，這周六下午將於萬國戲院內辦「大人味」活動，邀請到「暗黑娛樂龍頭6名SWAG女孩」出席見面會。圖／大林好團隊提供
嘉縣在地青創團隊大林好，這周六下午將於萬國戲院內辦「大人味」活動，邀請到「暗黑娛樂龍頭6名SWAG女孩」出席見面會。圖／大林好團隊提供
嘉縣在地青創團隊大林好，這周六下午將於萬國戲院內辦「大人味」活動，邀請到「NTW新台灣娛樂摔角聯盟」出席見面會。圖／大林好團隊提供
嘉縣在地青創團隊大林好，這周六下午將於萬國戲院內辦「大人味」活動，邀請到「NTW新台灣娛樂摔角聯盟」出席見面會。圖／大林好團隊提供
嘉縣在地青創團隊大林好，這周六下午將於萬國戲院內辦「大人味」活動，邀請到「暗黑娛樂龍頭6名SWAG女孩」出席見面會。圖／大林好團隊提供
嘉縣在地青創團隊大林好，這周六下午將於萬國戲院內辦「大人味」活動，邀請到「暗黑娛樂龍頭6名SWAG女孩」出席見面會。圖／大林好團隊提供

團隊 嘉義

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