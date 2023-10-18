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打造全球最先進半導體聚落 南市：備好2個竹科規模用地

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南科土地使用計畫示意圖。圖／台南市經發局提供
南科土地使用計畫示意圖。圖／台南市經發局提供

台南市政府經發局表示，台南作為台灣大南方經濟圈重要發展引擎之一，南科台南園區積體電路產業聚落相當完整，自上游IC設計領域、中游晶圓代工、設備及材料、到下游封裝測試，台南未來將成為全球最先進的半導體產業聚落，台南市府更持續積極推動南科、沙崙雙引擎計畫，以推動產業升級，建構優質投資環境，打造南方新矽谷。

市長黃偉哲指出，目前南科台南園區就業人口超過8萬人，未來還有南科3期，結合南科1期、2期、南科特定區開發區塊A、B、C、D、E區與緊鄰的樹谷園區、新市產業園區，總面積就高達約1759公頃，等同於約2.5個新竹園區，同時，台南市國土計畫已預留發展用地，顯見台南的產業用地是充足的。

經發局長林榮川表示，為因應科學園區發展，園區周邊的開發是市府施政重點之一，南科特定區區段徵收案將供應73公頃產業用地，預計2026年交地，而台南也有充足綠電，設置容量4GW全國最多，滿足企業RE100需求。

且為加速建構完整的產業及居住生活圈，更超前部署水電、交通、醫療、教育、住宅、商業等用地及服務，未來南科特定區完工後南科將串聯周邊工業區，成為半導體研發、生產完整基地。歡迎國內外優質企業投資台南，一起創造最佳投資效益。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

台南 南科 半導體

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