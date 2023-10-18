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台南扛頭旗！賴清德總部11月4日成立 與立委密集造勢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨總統參選人賴清德台南市競選總部訂11月4日舉行成立大會。圖／市議員蔡筱薇提供
民進黨總統參選人賴清德台南市競選總部訂11月4日舉行成立大會。圖／市議員蔡筱薇提供

民進黨總統參選人賴清德台南出發！台南市競選總部預定11月4日舉行成立大會，總部選在台南市長黃偉哲連任時的總部，賴清德競選看板已經立起，競選標語為「信賴台灣、幸福平安」相當顯眼，最近連續周末賴清德會先和台南市立委參選人聯合造勢，選戰逐漸加溫。

據指出，台南競選總部由台南市長黃偉哲擔任競選主委，前台南市政府秘書處處長王永順擔任競選總幹事，台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇、議員李宗翰擔任執行總幹事，知名電台主持人志明（本名康銀壽）擔任後援會總會長。

蔡筱薇表示，賴清德台南競選總部選在仁德中山路、文忠路交叉口附近，也是黃偉哲競選連任時的競選總部所在；主要是鄰近仁德交流道交通便利，且有空地可以停車。目前競選總部外已立起賴清德競選看板，內部正進行裝潢，以「拚經濟、護民主、強國防、保和平」競選主軸設計，以及台南市6名立委參選人宣傳照，下周就會完工對外開放 。

另，郭國文22日將成立善化聯合競選總部，王定宇22日成立歸仁聯合競選總部，賴清德都將到場。林俊憲敲定28日成立聯合競選總部與賴清德同台；林宜瑾定29日成立新化競選總部，但賴清德時間未定；陳亭妃和賴惠員聯合競選總部成立，將與賴清德敲定時間再舉辦。

民進黨台南市有6名立委尋求連任，第1選區賴惠員、第2選區郭國文、第3選區陳亭妃、第4選區林宜瑾、第5選區林俊憲、第6選區王定宇，陸續成立聯合競選總部，拉抬氣勢。

民進黨總統參選人賴清德台南市競選總部訂11月4日舉行成立大會。圖／市議員蔡筱薇提供
民進黨總統參選人賴清德台南市競選總部訂11月4日舉行成立大會。圖／市議員蔡筱薇提供

競選總部 賴清德 2024選舉 2024總統選舉 台南 民進黨

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