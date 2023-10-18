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台南登革熱破1.5萬例！這3區零病例 區長尷尬獲頒「登革熱之光」
台南市截止昨天累積本土病例為1萬5561例，全市37區中仍有北門、東山及白河3區力守零病例，國民黨市議員蔡育輝在議會頒給防治有功的「登革熱之光 」，也為零病例公所叫屈，有志工孳清但無經費也無便當，要求民政局無病例也要給予防治經費，以免登革熱零確診破功。
東山區長呂煌男、北門區長張政郎、白河區長董麗華今天獲頒「登革熱之光 」，但都有點尷尬，他們表示，感謝議員肯定，和登革熱防治工作和熱區公所一樣，目前仍是零病例應該運氣好，且是位偏鄉地區，已收到市府補助30萬元公文，經費雖尚未撥下但公所先動支，不會影響登革熱防治工作。
蔡育輝頒「登革熱之光 」引起討議，認為要用防治有功，議員李中岑認為應該是頒「功在登革熱」，才是肯定防治工作做得好，蔡育輝說，可以重寫再送給區公所，但他的重點是要獲得重視，現在已經1萬5千多例，不要打破前市長賴清德任內的2.2萬多例，就要歷史留名了。
蔡育輝強調，不能因為登革熱確診多的熱區才有經費，零確診的區公所平日的防治工作也很重，且不要等中央撥款，市府要先把經費給公所。民政局長姜淋煌表示中央補助3千多萬元已在簽核中，很快就會發到公所，也感謝基層公所的辛勞。
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