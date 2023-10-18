快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南登革熱破1.5萬例！這3區零病例 區長尷尬獲頒「登革熱之光」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會頒贈「登革熱之光」給零確診的3區公所。記者吳淑玲／攝影
台南市議會頒贈「登革熱之光」給零確診的3區公所。記者吳淑玲／攝影

台南市截止昨天累積本土病例為1萬5561例，全市37區中仍有北門、東山及白河3區力守零病例，國民黨市議員蔡育輝在議會頒給防治有功的「登革熱之光 」，也為零病例公所叫屈，有志工孳清但無經費也無便當，要求民政局無病例也要給予防治經費，以免登革熱零確診破功。

東山區長呂煌男、北門區長張政郎、白河區長董麗華今天獲頒「登革熱之光 」，但都有點尷尬，他們表示，感謝議員肯定，和登革熱防治工作和熱區公所一樣，目前仍是零病例應該運氣好，且是位偏鄉地區，已收到市府補助30萬元公文，經費雖尚未撥下但公所先動支，不會影響登革熱防治工作。

蔡育輝頒「登革熱之光 」引起討議，認為要用防治有功，議員李中岑認為應該是頒「功在登革熱」，才是肯定防治工作做得好，蔡育輝說，可以重寫再送給區公所，但他的重點是要獲得重視，現在已經1萬5千多例，不要打破前市長賴清德任內的2.2萬多例，就要歷史留名了。

蔡育輝強調，不能因為登革熱確診多的熱區才有經費，零確診的區公所平日的防治工作也很重，且不要等中央撥款，市府要先把經費給公所。民政局長姜淋煌表示中央補助3千多萬元已在簽核中，很快就會發到公所，也感謝基層公所的辛勞。

登革熱 確診

延伸閱讀

北部現本土登革熱母子垂直感染 台南提保護孕婦、嬰兒方法

擴大篩檢登革熱確診者家人 連同媽媽與新生兒共9人中鏢

學校午餐中央廚房遠在15公里外 南市議員憂心學生吃到冷菜飯

國慶晚會發小國旗遭拒？南市民政局：開放入口處發放不限民眾或貴賓

相關新聞

雲林社造嘉年華將登場 展現老中青三代社造魅力

雲林縣政府將於11月4日舉辦「雲林好WAY˙雲林好威」社造嘉年華活動，今年邀集縣內45個單位，透過多樣的社區美食、手作工...

暗黑娛樂龍頭SWAG女孩 周六現身嘉義大林復刻早期榮景

有小北投之稱的嘉義縣大林鎮車站周圍娛樂事業，因交通方便、加上糖廠與軍隊因素，夜夜笙歌，經時代變化已凋零，在地青創團隊大林...

官員不識LGBT+？南市議員要求重視同志聯誼及生育補助

台南市議會今天進行民政局業務報告，議員質詢民政局長姜淋煌，要求市府要重視LGBT+權益，製作同志友善摺頁、舉辦同志聯誼活...

打造全球最先進半導體聚落 南市：備好2個竹科規模用地

台南市政府經發局表示，台南作為台灣大南方經濟圈重要發展引擎之一，南科台南園區積體電路產業聚落相當完整，自上游IC設計領域...

台南扛頭旗！賴清德總部11月4日成立 與立委密集造勢

民進黨總統參選人賴清德從台南出發！台南市競選總部預定11月4日舉行成立大會，總部選在台南市長黃偉哲連任時的總部，賴清德競...

台南登革熱破1.5萬例！這3區零病例 區長尷尬獲頒「登革熱之光」

台南市截止昨天累積本土病例為1萬5561例，全市37區中仍有北門、東山及白河3區力守零病例，國民黨市議員蔡育輝在議會頒給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。