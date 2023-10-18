來嘉瘋藝術！嘉義市藝術節「夢響嘉藝」連2周文創園區登場

一起來嘉瘋藝術！嘉義市2023藝術節「夢響嘉藝」28日至11月5日，連續2周在嘉義文化創意產業園區登場，市長黃敏惠上午在文化局宣布4大展演重點，全新多元藝文體驗，邀請民眾前來感受多元文化底蘊，豐富在地藝文氛圍。

嘉義在地團體TEAM BASlinE舞霸團隊及策展人黃子溢feat.狂夢藝術，帶來嘉義元素藝術表演揭幕，展演主題「夢響嘉藝」齊聚各地藝術家帶來音樂、戲劇、舞蹈、馬戲等演出，藝術節五大場域：「夢響戲棚」、「嘉藝戲劇」、「造夢市集」、「藝遊工坊」及「街頭展演」。

28日金曲獎歌手蘇明淵、嘉義傑出團隊如婷舞蹈團隊，跨界合作打頭陣，面白大丈夫、張正傑X廖皎含X陳威稜、小綠人X陳聖崴、TEAMBASlinE舞霸X混音創作者及郭建宏XJama circus跨界合作演出。29日策展人黃子溢帶曾少彤X嶼浵X蔡東瀚X蔡亭婷登場，0471特技劇場、VOX玩聲樂團、返嘉行計畫: 陳宥任X莊喨桀X郭嘉雯、嘉頌ComboX莊庭瑜及亞當先生。

11月4日NCO台灣國樂團嗩吶新秀大賽冠軍溫育良、嘉義國中國樂團合作，，胡家豪X貴絲X300ss音樂劇場X陳恩彤、吳顥中X云云製作、星月寶萊樂團X鼓魯擊世界打擊樂團、徐開炫及Monthly circus。11月5日十鼓擊樂團獨特演出，唯‧劇場、搏逗兄弟及忒修斯X狂夢藝術等多元風格演出輪番上陣。

黃敏惠說，藝術節是嘉義市開放包容富創新能量體現，四大展演包括現地製作、嘉義在地、國際能量及藝術對話，邀請各地藝術家齊聚，鼓勵大家勇敢作夢、實踐美夢。