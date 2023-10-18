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台灣咖啡節來了！異業結盟推出特色咖啡產品

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
第21屆台灣咖啡節將於10月28、29日連續兩周末在雲林縣古坑鄉華山國小舉行，今年咖啡節異業結盟推出各種特色咖啡產品。記者陳雅玲／攝影
第21屆台灣咖啡節將於10月28、29日連續兩周末在雲林縣古坑鄉華山國小舉行，今年咖啡節異業結盟推出各種特色咖啡產品。記者陳雅玲／攝影

第21屆台灣咖啡節10月28日起一連兩個周休假日在雲林古坑鄉華山國小舉行，以咖啡、野營、微冊的主題氛圍，不僅有蔦屋書店的咖啡生活提案戶外展，並異業結盟推出各種特色咖啡產品，展現古坑咖啡的新意。

台灣咖啡節邁入21周年，活動是由副縣長謝淑亞發起，她說，當年她擔任古坑鄉長，因921災後重建，發現咖啡的魅力，四處籌措經費，開啟第1屆台灣咖啡節，讓大家看見這顆「魔豆」。

縣長張麗善說，雲林在台灣的咖啡產地中有非常深厚的淵源跟歷史文化背景，古坑咖啡產業已進入第3代，有很多產業達人延續產業發展，縣府也出書紀錄雲林咖啡的歷史沿革，今年咖啡節活動豐富，大家不要錯過。

古坑鄉農會總幹事袁誌謙說，古坑咖啡經層層把關，今年計畫跟大企業推出台灣咖啡專屬飲料，這是農會努力的方向，希望透過異業結盟，讓大家看見古坑的美好。

台灣咖啡節和多家品牌推出琳瑯滿目的聯名商品，有超人氣「古坑農會」結合「蜜蜂故事館」的「藝伎咖啡乖乖」及蜂蜜咖啡口味的「Magi Plannet 爆米花」；古坑最大咖啡伴手禮館「庵古坑咖啡」推出的「咖啡沙其馬」和「咖啡曲奇餅」；以酪農聞名的崙背「千巧谷烘焙工場」推出「咖啡拿鐵鮮奶球」，還有台中知名「Mojo Coffee」和「CPAG古坑咖啡集團產區」聯手推出的「咖啡風土俱樂部（紅茶、檸檬、可可風味）」咖啡等。

縣府農業處長魏勝德表示，今年邀請多個城市人氣品牌參與，搭上「咖啡x野營x微冊」的環境氛圍，打造出貼近日常的咖啡生活情境，「TSUTAYA BOOKSTORE」蔦屋書店也支持台灣咖啡，將前來台灣咖啡節舉辦期間限定、免門票的「咖啡生活提案」戶外展，咖啡迷絕對不能錯過。

台灣咖啡節10月28日至10月29日在古坑華山國小內展現出雲林咖啡的經典與創新、11月3日至11月5日則有台灣咖啡多元風格與生活提案。

第21屆台灣咖啡節將於10月28、29日連續兩周末在雲林縣古坑鄉華山國小舉行，今年咖啡節異業結盟推出各種特色咖啡產品。記者陳雅玲／攝影
第21屆台灣咖啡節將於10月28、29日連續兩周末在雲林縣古坑鄉華山國小舉行，今年咖啡節異業結盟推出各種特色咖啡產品。記者陳雅玲／攝影
第21屆台灣咖啡節將於10月28、29日連續兩周末在雲林縣古坑鄉華山國小舉行，今年咖啡節異業結盟推出各種特色咖啡產品。記者陳雅玲／攝影
第21屆台灣咖啡節將於10月28、29日連續兩周末在雲林縣古坑鄉華山國小舉行，今年咖啡節異業結盟推出各種特色咖啡產品。記者陳雅玲／攝影
第21屆台灣咖啡節將於10月28、29日連續兩周末在雲林縣古坑鄉華山國小舉行，今年咖啡節異業結盟推出各種特色咖啡產品，縣長張麗善（左四）今天現場開箱。記者陳雅玲／攝影
第21屆台灣咖啡節將於10月28、29日連續兩周末在雲林縣古坑鄉華山國小舉行，今年咖啡節異業結盟推出各種特色咖啡產品，縣長張麗善（左四）今天現場開箱。記者陳雅玲／攝影

咖啡 古坑 雲林

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