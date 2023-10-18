嘉義縣鹿草、六腳鄉新設2測照桿 雙向取締速限50公里

嘉義縣鹿草鄉163線道路筆直，常有駕駛超速違規，六腳鄉157線自新建蒜頭大橋通車後，車流量增加、事故頻傳。嘉義縣警察局新設2支固定式測速照相桿，雙向取締速限50公里，11月1日起執法。地方建議，兩條路都沒畫機車道，希望汽、機車分道較安全。

縣警局統計，鹿草鄉163線、六腳鄉157線道路近3年交通事故件頻傳，六腳鄉157線蒜頭大橋共發生交通事故14件，造成2死15人受傷，鹿草鄉163線西井至下潭段發生交通事故24件，造成4死30人受傷。11月1日起啟用執法，加強取締超速違規。

議員詹琬蓁說，嘉163線聯接鹿草、義竹鄉及台南市白河區，是當地主要聯外道路，車流量很大，經常發生交通事故，應與路幅不一有關，且未畫設機車道，長久以來行車險象環生，為維護行車安全，除裝設測速照相設備，應盡速拓寬。

六腳鄉長黃鉦凱說，蒜頭大橋通車後車流量增加，許多民眾反映嘉157線沒有機車道，汽、機車爭道，裝設測照設備有助於降低事故率，曾與縣府建設處討論，該路段路寬應足夠畫設機車道，希望能增設機車道，提升交通安全。

縣警局表示，鹿草鄉163線21.65公里處、六腳鄉157線29.8公里處新設測照桿，雙向取締超速，2路段速限均為50公里，呼籲用路人務必遵守速限規定，維護良好用路環境，提升交通安全。