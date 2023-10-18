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台糖斗六高爾夫練習場營運21年 今邀長輩揮桿體驗　

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂，不少長輩第一次拿起高爾夫球桿，成功揮桿，直呼好玩。記者陳雅玲／攝影
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂，不少長輩第一次拿起高爾夫球桿，成功揮桿，直呼好玩。記者陳雅玲／攝影

台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場聽歌、打球同樂，並為長輩義剪頭髮，不少長輩第一次拿起高爾夫球桿，成功揮桿，直呼好玩。

台糖休閒遊憩事業部副執行長林永存表示，斗六糖廠民國元年興建，85年關廠，97年被雲林縣政府指定為文化景觀，公司為多角化經營，89年選定斗六糖廠前方原小火車站及甘蔗堆蔗場等閒置土地，開發籌建高爾夫球練習場，占地面積3.3公頃，設有40個擊球道，91年9月啟用營運迄今，目前委外經營中。

綠揚高爾夫練習場主任賴俊龍表示，台糖為落實在地老化及對長者關懷，鼓勵長輩走出家中接觸人群，舉辦公益關懷活動回饋社區，讓長輩到球場同樂，增進社區情誼。

雖然高爾夫練習場在斗六營運21年，許多長輩卻不曾進入體驗，今天首次體驗打高爾夫球，直呼新鮮有趣，林永存也貼心為長輩服務，逗得長輩笑開懷，林永存說，希望藉由此次活動拋磚引玉，讓更多社會企業一同關心長輩。

台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂，不少長輩第一次拿起高爾夫球桿，成功揮桿，直呼好玩。記者陳雅玲／攝影
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂，不少長輩第一次拿起高爾夫球桿，成功揮桿，直呼好玩。記者陳雅玲／攝影
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂。記者陳雅玲／攝影
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂。記者陳雅玲／攝影
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂。記者陳雅玲／攝影
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂。記者陳雅玲／攝影
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂，不少長輩第一次拿起高爾夫球桿，成功揮桿，直呼好玩。記者陳雅玲／攝影
台糖公司斗六糖廠委外經營綠揚高爾夫球練習場21年，為落實企業社會責任，今天在球場舉辦公益活動，邀請社區長輩到球場同樂，不少長輩第一次拿起高爾夫球桿，成功揮桿，直呼好玩。記者陳雅玲／攝影

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