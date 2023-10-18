台南柳營重溪橋改建 年底完工提升南81線安全

串連柳營與東山的重溪橋，因長度與梁底高度不足，遇大雨河面高漲時常中斷交通。改建新橋主體橋樑結構10月初完成，預計年底前完工通車，提升南81線整體交通安全及舒適度。

這項地方橋梁工程經南市府向中央水利署爭取經費新台幣1.22億元，加上地方自籌0.73億元，總經費1.95億元改建。黃偉哲今天視察工程進度強調，重溪橋是柳營科學園區主要通勤道路，改建後不僅提升運輸效率，未來柳營地區民眾不需擔心颱風下雨造成封橋。

台南市工務局表示，龜重溪是台南市境內急水溪水系最大支流，橫跨龜重溪的重溪橋匯集東山區大部分降雨，但舊橋長度、梁底高程都不足，河面高漲時常中斷交通，用路人險象環生。為改善重溪橋水患，並配合龜重溪排水整治計畫，增加橋底通洪斷面。

改建後橋長由120公尺增長為195公尺，橋寬由8公尺增至10公尺，採懸臂式場鑄工法，橋樑最大跨距達76.5公尺，梁底高程也提高1公尺，落墩減至2墩，減少河道阻礙、降低水位，兩側引道高程也跟著拉抬，提升整體行車安全及排水通洪能力，降低區域淹水損失。

工務局新聞稿表示，重溪橋改建工程於民國110年12月開工，主體橋樑結構10月初完成，目前辦理兩側引道的改建，預計年底前完工通車，可提升南81線整體交通安全及舒適度，讓民眾有更安全行車環境。