查「白牌車」諜對諜 嘉義區監理所半年多取締13輛

疫後觀光恢復，嘉義縣市觀光熱，帶來觀光人潮商機，其中高鐵嘉義站、嘉義火車站常出現違規載客白牌車，還有乘客透過白牌車主line叫車，取締須監理所會同警方出勤，要有人證，執行不易，但嘉義區監理所元月至今，會同警方共取締13輛，每件罰10萬元，吊扣牌照及駕照，13件罰款累計就高達130萬元。

監理所說，白牌車資便宜，乘客大多不願意配合舉報，能夠成功取締白牌車關鍵，如同警方辦案，在白牌車常出現地點訪查，鎖定可疑的車輛過濾明查暗訪，選定時間地點、觀察地形，會同警方採取包抄方式，攔下車子，將司機及乘客隔離訊問突破；另，取締線索來自小黃司機及乘客。

監理所說，取締白牌車為維護消費者權益，保障合法汽車運輸業者，會同警方等單位，針對違規載客自用車輛（俗稱白牌車）執行稽查取締，元月至今舉發13件，對違規者給予重罰並吊扣牌照及駕照。

嘉義區監理所表示，今年在高鐵嘉義站、嘉義火車站、大林火車站、布袋港、阿里山森林遊樂區、新港鄉等地，查獲多件白牌車違規營業，每件依公路法及汽車運輸業管理規則規定開罰10至20萬元罰款，並吊扣駕照及牌照4個月，呼籲民眾勿搭乘違法營業車輛，如有需求請選擇搭乘合法計程車或公車，監理所將持續加強稽查，受理民眾檢舉案，經查證檢舉資料屬實者一律開罰。