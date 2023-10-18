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台南和緯路 加強取締噪音車

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市中西區和緯路延伸段被檢舉深夜常有車輛噪音，因有大彎道易生危險，市議員要求加強此路段聲音照相。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區和緯路延伸段被檢舉深夜常有車輛噪音，因有大彎道易生危險，市議員要求加強此路段聲音照相。記者鄭惠仁／攝影

台南仍常見改裝車輛噪音擾人，多名市議員昨天定期會質詢反映改裝車輛吵死人，市府應拿出辦法對付，且最新「壓車路段」是剛完工的和緯路延長路段有個大彎道，之前發生過死亡車禍，要加強聲音照相取締。南市環保局表示，將加強和緯路段車輛噪音取締；交通局回應，該路段增加提醒的標線與標示，並請市警局規畫設置測速照相。

市議員王家貞說，最近許多民眾反映夜深常聽到改裝重機、汽車呼嘯而過聲音，擾人安寧，應加強取締；議員沈震東也說，中西區和緯路延伸段上個月通車，近1公里的路有個大彎段，出現騎快車並發生死亡車禍的不幸事件，雖然該路段離社區有段距離，但居民深夜也聽到改裝車輛經過時排氣管發出的吵人聲響，環保局應設置聲音照相科技設備取締。

議員蔡宗豪則反映廟會活動噪音問題，維持交通的志工會吹哨子，但哨子聲音在炮竹、鑼鼓聲中可能聽不見，影響交維的效率，但若使用哨子的響聲大，又會遭檢舉噪音，形成兩難。

環保局長許仁澤說，目前有11台聲音照相設備，希望明年能增到30台，之前聲音照相規定3秒的緩衝時間，現已修法，縮減為1秒，明顯提升告發率23%，而且在夜間或特定管制區違規加倍裁處，由1800元提高為3600元，新法實施後已告發近80件。而廟會哨聲太大聲是否為噪音有討論空間，會跨局處討論。

噪音 議員 車禍 環保局長 蔡宗豪 王家貞

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