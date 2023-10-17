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曾文水庫沒雨照樣滿 嘉南來年三大作灌溉敲定陸續登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫沒雨「照樣滿」，嘉南地區來年三大作灌溉敲定陸續登場。記者周宗禎／翻攝
曾文水庫沒雨「照樣滿」，嘉南地區來年三大作灌溉敲定陸續登場。記者周宗禎／翻攝

攸關嘉義、台南未來一年灌溉的曾文水庫雖多日沒大雨，上游豐富地下水仍持續進庫、今天重回滿水位。農田水利署也因曾文、台南烏山頭水庫水位到10月下旬仍維持高點，遠多於今年秋冬雜作、明年1期水稻及春季雜作3大灌溉用水需求，宣告秋冬季雜作灌溉11月13日登場、3大灌溉計畫如期執行。

近年國慶後南部水庫罕見滿水位，曾文水庫水位今天又超過標高230公尺後，水利署再度放水到連同的烏山頭水庫。到晚間8點水位微降至299.96公尺、有效蓄水量5億610萬立方公尺。而烏山頭水庫因曾文水庫挹注，水位自上午7點的57.44公尺微升到晚上8點57.48公尺，有效蓄水量7224萬立方公尺。

曾文、烏山頭水庫蓄水量共約5.78億噸，蓄水率近99％。加上專供民生使用的南化水庫8934萬立方公尺、蓄水率也是屬滿水位的99.83，明年汛期前所需3億立方公尺水量供應無虞。

農水署嘉南管理處管理組長黃義銘指出，三大灌溉計畫今年秋冬季雜作灌溉計畫率先登場，所屬新化、麻豆、佳里、新營、嘉義、朴子等灌區4萬7千多公頃，用水量需5千萬立方，供灌期程11月13日至同月27日共15天。

明年1期水稻灌溉區與秋冬雜作區相同，水稻面積1萬8123公頃，用水量約2億立方公尺，預計明年1月21日供灌到5月20日。春季第1次雜作灌溉區面積4萬2千餘公頃，用水也約5千萬立方，預定明年2月21日起供灌20天到3月2日。

烏山頭水庫 曾文水庫 嘉義

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