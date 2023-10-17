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噪音吵死人聲音照相有效？ 台南環保局：罰逾500件

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區和緯路延伸段被檢舉深夜常有車輛噪音，因有大彎道易生危險，市議員要求加強此路段聲音照相。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區和緯路延伸段被檢舉深夜常有車輛噪音，因有大彎道易生危險，市議員要求加強此路段聲音照相。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局今在市議會進行業務報告，多名市議員反映改裝重機車、汽車噪音吵死人，應拿出辦法處理，並反映最新壓車路段是剛完工的和緯路延長路段有大彎道，之前已發生死亡車禍，要求在此路段加強聲音照相取締。環保局表示，目前有11台聲音照相設備，希望明年增到30台，將在和緯路加強取締。

市議員王家貞表示，最近接到許多民眾反映，夜深人機常聽到改裝重機、汽車呼嘯而過的聲音，擾人安寧，應加強取締。議員沈震東也說，中西區和緯路延伸段上個月通車，因近1公里的路有個大彎段，出現騎快車並發生死亡車禍的不幸事件，雖然該路段離社區有段距離，但居民反映，深夜耶聽到改裝車輛經過時排氣管發出的吵人響聲，要求環保局應設置聲音照相科技設備取締。

沈震東說，此延長段有兩個大彎，從和緯路過華平路是第1個彎道，接著路尾快接近民權路時又是一個大彎道，也是機車騎士若騎得太快，易發生摔車的地方，之前會勘時，有建議在此設置標線、標誌提醒，以及設測速照相取締。

蔡宗豪也反映廟會活動噪音的問題，維持交通的志工會吹哨子，但哨子聲音響聲在炮竹、鑼鼓聲中可能聽不見，影響交維的效率；但若使用哨子的響聲大，又會遭檢舉噪音，形成兩難。

環保局長許仁澤說，目前有11部聲音照相設備，希望明年能增到30部，之前聲音照相規定3秒的緩衝時間，現已修法，縮減為1秒，明顯提升告發率23%，而且在夜間或特定管制區違規加倍裁處，由1800元提高為3600元，新法實施後已告發近80件。

另中央也正研議修法，若車輛變更排氣管，應向監理單位登記變更，若未登記並經核可，查獲可逕行告發，以遏阻改裝車輛噪音問題。而廟會哨聲太大聲是否為噪音有討論空間，會跨局處討論，但民眾檢舉廟會噪音案件，會先勸導，也要實際查看才能確認。交通局表示，會增加提醒的標線與標示，並提請市警局規畫設置測速照相。

台南市中西區和緯路延伸段被檢舉深夜常有車輛噪音，因有大彎道易生危險，市議員要求加強此路段聲音照相。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區和緯路延伸段被檢舉深夜常有車輛噪音，因有大彎道易生危險，市議員要求加強此路段聲音照相。記者鄭惠仁／攝影

噪音 議員 測速 台南

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