公立泳池招標不易停擺逾10年「像廢墟一樣」 地方憂成治安死角
雲林縣二崙鄉立游泳池15年前因招標不易而停用，空間閒置至今多處結構及設施損壞，池邊樹木甚至竄進池底，地方憂心恐成治安死角，鄉長鍾東榮說，光是拆除整地就所費不貲，他今天向縣長張麗善陳情盼能全額補助，張現勘後允諾補助711萬元，後續由公所進行招標事宜與拆除及周邊環境改善工程。
二崙鄉立游泳池1987年完工啟用，每年暑假開放2個月供民眾游泳，然而因短期招募、救生員意願低，加上委外廠商有營運成本考量等因素，於2008年起未再對外開放，閒置至今超過10年。
鄉立游泳池的土地管理者是二崙國小，停止營運後，既有的建築結構、泳池及馬達等設施設備均破損老舊、雜草叢生，偶爾還會孳生蚊蟲，有安全及環境衛生疑慮。
鍾東榮表示，該處雜亂無章，有急迫拆除必要，公所2016年就申請報廢，原本計畫拆除整地費用100萬元以下，然而近年建築成本上漲，已超出公所負荷，今邀縣府教育處等單位現勘，希望協助處理。
二崙鄉立游泳池鄰近長青食堂及學校，張麗善指出，為顧及師生和民眾安全，縣府預計斥資711萬元拆除原有的游泳池並整地置土，也一併施作東側人行步道向北延伸45公尺，北側新建造圍牆區隔，砍除樹木、清理雜草等改善環境。
鄉公所表示，發包作業完成後即開始施作，預定工程4個月，完工後除可消弭髒亂點，也能提供二崙國小師生、當地居民一處安全舒適活動空間，提升眾人的人身安全性。
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