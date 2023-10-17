快訊

參考藍綠初選 柯文哲陣營2版本全民調細節曝光、參選人納郭台銘

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

以國前線士兵爆哈瑪斯攻擊前「有異狀」 通報上級遭回：那幫混混搞不出名堂

公立泳池招標不易停擺逾10年「像廢墟一樣」 地方憂成治安死角

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉立游泳池停止營運15年，空間閒置至今，多處結構及設施損壞，池邊樹木甚至竄進池底，地方憂心恐成治安死角，縣長張麗善（左一）、二崙鄉長鍾東榮（左二）等人現勘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉立游泳池停止營運15年，空間閒置至今，多處結構及設施損壞，池邊樹木甚至竄進池底，地方憂心恐成治安死角，縣長張麗善（左一）、二崙鄉長鍾東榮（左二）等人現勘。記者陳苡葳／攝影

雲林縣二崙鄉立游泳池15年前因招標不易而停用，空間閒置至今多處結構及設施損壞，池邊樹木甚至竄進池底，地方憂心恐成治安死角，鄉長鍾東榮說，光是拆除整地就所費不貲，他今天向縣長張麗善陳情盼能全額補助，張現勘後允諾補助711萬元，後續由公所進行招標事宜與拆除及周邊環境改善工程。

二崙鄉立游泳池1987年完工啟用，每年暑假開放2個月供民眾游泳，然而因短期招募、救生員意願低，加上委外廠商有營運成本考量等因素，於2008年起未再對外開放，閒置至今超過10年。

鄉立游泳池的土地管理者是二崙國小，停止營運後，既有的建築結構、泳池及馬達等設施設備均破損老舊、雜草叢生，偶爾還會孳生蚊蟲，有安全及環境衛生疑慮。

鍾東榮表示，該處雜亂無章，有急迫拆除必要，公所2016年就申請報廢，原本計畫拆除整地費用100萬元以下，然而近年建築成本上漲，已超出公所負荷，今邀縣府教育處等單位現勘，希望協助處理。

二崙鄉立游泳池鄰近長青食堂及學校，張麗善指出，為顧及師生和民眾安全，縣府預計斥資711萬元拆除原有的游泳池並整地置土，也一併施作東側人行步道向北延伸45公尺，北側新建造圍牆區隔，砍除樹木、清理雜草等改善環境。

鄉公所表示，發包作業完成後即開始施作，預定工程4個月，完工後除可消弭髒亂點，也能提供二崙國小師生、當地居民一處安全舒適活動空間，提升眾人的人身安全性。

雲林縣二崙鄉立游泳池閒置15年，建築結構及設施多處損壞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉立游泳池閒置15年，建築結構及設施多處損壞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉立游泳池閒置15年，建築結構及設施多處損壞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉立游泳池閒置15年，建築結構及設施多處損壞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉立游泳池閒置15年，建築結構及設施多處損壞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉立游泳池閒置15年，建築結構及設施多處損壞。記者陳苡葳／攝影

張麗善 建築

延伸閱讀

二崙市中心唯一小學附幼開幕 「省下10分鐘車程」家長不發愁

時裝周走秀…蔣萬安曝大兒子選這一套 賣關子當天鞋子有亮點

影／藍白合協商陷僵局 蔣萬安、張麗善：以政黨輪替為目標

藍白合破局？ 張麗善：應放棄小我、成就大我為主要目標

相關新聞

噪音吵死人聲音照相有效？ 台南環保局：罰逾500件

台南市環保局今在市議會進行業務報告，多名市議員反映改裝重機車、汽車噪音吵死人，應拿出辦法處理，並反映最新壓車路段是剛完工...

公立泳池招標不易停擺逾10年「像廢墟一樣」 地方憂成治安死角

雲林縣二崙鄉立游泳池15年前因招標不易而停用，空間閒置至今多處結構及設施損壞，池邊樹木甚至竄進池底，地方憂心恐成治安死角...

嘉市蘭潭音樂噴泉周五恢復演出 優美拋物線收錄國中數學教材

嘉義市蘭潭音樂噴泉日前因密集落雷導致損壞，經設備修復與系統測試後，即將於本周五晚間7點30分恢復演出。市府觀光新聞處表示...

雲林這群老文青從外行變達人 花甲咖啡香飄滿校園

被譽為雲林最亮眼的虎尾驛巷弄長照站，揮毫寫作培養出不少「花甲文青」，最近更聘咖啡名師指導，許多從不喝咖啡的長者，幾經訓練...

嘉市社大分享自然農作 農產競賽搞怪創意

嘉義市社區大學「好自然農業社」暨「好自然服務團」今天舉辦農產品競賽，讓學員互相切磋、交流耕種經驗；有別一般農產競賽，學員...

二崙市中心唯一小學附幼開幕 「省下10分鐘車程」家長不發愁

雲林縣第49所小學附設幼兒園今天在二崙國小揭牌啟用，目前開設幼幼、混齡3班，因是二崙鄉市中心唯一的幼兒園，詢問度相當高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。