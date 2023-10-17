快訊

台積電不再考慮進駐龍科三期 經濟部長發聲了

總統大選「市話併手機」民調出爐！賴清德支持度遭「他」緊咬 只贏2個百分點

立委質詢「前瞻被汙名化」 陳建仁：應由縣市府提出計畫申請

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠在總詢時表示，前瞻被汙名化，政府要站出來說話。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠在總詢時表示，前瞻被汙名化，政府要站出來說話。圖／立委王美惠服務處提供

今天上午嘉義市立委王美惠針對中央前瞻計畫補助款，對行政院長陳建仁提出質詢；王美惠表示，前瞻被汙名化，政府要站出來說話。陳建仁表示，審計部公布的報告中，前瞻競爭型的補助，是縣市政府要提出申請，中央部會才能審核補助。

王美惠表示，前瞻計畫的成果，民眾有目共睹，但在資訊揭露上不夠明朗，因此讓外界對此計畫產生誤解。又因為面臨選舉，在野黨刻意扭曲前瞻計畫，並惡意抹黑造謠，前瞻計劃被拿來當做選舉鬥爭的工具，令人憤怒又痛心。

王美惠說，在野黨甚至還公然批評，立法委員爭取前瞻不利，對於這種不了解政策流程的抹黑攻擊，實在令人啼笑皆非。

陳建仁表示，地方要取得前瞻經費，是由地方政府提出計畫方案後，向中央申請。國發會及相關部會有其機制，做經費審核。如果地方政府，所提出的計畫，審查無法通過，當然就得不到中央的前瞻計畫補助。

王美惠也針對選舉假訊息的問題提出質詢。王美惠說，自已就是選舉假訊息的受害者，報案後警方毫無後續查案進度，深深感受到，政府在打假訊息這方面的執行力，尚待加強。

另外，王美惠也爭取「嘉義市區鐵路高架化」計畫調整後的經費補助、以及嘉義市的重要建設「嘉義市圖書館總館」，將向行政院提出公共建設計畫案，請行政院全力支持。對此，行政院長陳建仁表示會支持，也會和委員一起努力。

王美惠 嘉義

延伸閱讀

馬辦怒責陳建仁：政治品格卑劣 含沙射影嫁禍江東

綠委點名「館長說屋頂光電板貪污」陳建仁：當然很生氣

交長未向賴清德報告中捷 藍委：賴夢到有力人士介入？

藍委問吹哨者保護法何時有 陳建仁：無時間表

相關新聞

立委王美惠質詢前瞻補助 陳建仁：應由縣市府提出計畫申請

今天上午嘉義市立委王美惠針對中央前瞻計畫補助款，對行政院長陳建仁提出質詢；王美惠表示，前瞻被汙名化，政府要站出來說話。陳...

雲林這群老文青從外行變達人 花甲咖啡香飄滿校園

被譽為雲林最亮眼的虎尾驛巷弄長照站，揮毫寫作培養出不少「花甲文青」，最近更聘咖啡名師指導，許多從不喝咖啡的長者，幾經訓練...

嘉市社大分享自然農作 農產競賽搞怪創意

嘉義市社區大學「好自然農業社」暨「好自然服務團」今天舉辦農產品競賽，讓學員互相切磋、交流耕種經驗；有別一般農產競賽，學員...

二崙市中心唯一小學附幼開幕 「省下10分鐘車程」家長不發愁

雲林縣第49所小學附設幼兒園今天在二崙國小揭牌啟用，目前開設幼幼、混齡3班，因是二崙鄉市中心唯一的幼兒園，詢問度相當高，...

南市海廢蚵繩獎勵回收 華麗轉身循環再利用資源

南市府推動海廢蚵繩華麗轉身循環再利用資源，業者回收尼龍繩製成用於環保機能服飾等民生用品，除可降低政府處理海洋廢棄物經費負...

備戰秋冬空汙…地方與中央合作應變 嘉市藍天日比例88.3％創新高

台灣中南部受到大氣混合層高度降低、氣象條件及地形因素影響，秋冬季節易發生空氣品質惡化情形；嘉義市環保局加強地方與中央合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。