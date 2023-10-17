立委質詢「前瞻被汙名化」 陳建仁：應由縣市府提出計畫申請

今天上午嘉義市立委王美惠針對中央前瞻計畫補助款，對行政院長陳建仁提出質詢；王美惠表示，前瞻被汙名化，政府要站出來說話。陳建仁表示，審計部公布的報告中，前瞻競爭型的補助，是縣市政府要提出申請，中央部會才能審核補助。

王美惠表示，前瞻計畫的成果，民眾有目共睹，但在資訊揭露上不夠明朗，因此讓外界對此計畫產生誤解。又因為面臨選舉，在野黨刻意扭曲前瞻計畫，並惡意抹黑造謠，前瞻計劃被拿來當做選舉鬥爭的工具，令人憤怒又痛心。

王美惠說，在野黨甚至還公然批評，立法委員爭取前瞻不利，對於這種不了解政策流程的抹黑攻擊，實在令人啼笑皆非。

陳建仁表示，地方要取得前瞻經費，是由地方政府提出計畫方案後，向中央申請。國發會及相關部會有其機制，做經費審核。如果地方政府，所提出的計畫，審查無法通過，當然就得不到中央的前瞻計畫補助。

王美惠也針對選舉假訊息的問題提出質詢。王美惠說，自已就是選舉假訊息的受害者，報案後警方毫無後續查案進度，深深感受到，政府在打假訊息這方面的執行力，尚待加強。

另外，王美惠也爭取「嘉義市區鐵路高架化」計畫調整後的經費補助、以及嘉義市的重要建設「嘉義市圖書館總館」，將向行政院提出公共建設計畫案，請行政院全力支持。對此，行政院長陳建仁表示會支持，也會和委員一起努力。

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