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雲林這群老文青從外行變達人 花甲咖啡香飄滿校園

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
一場前所未有的「花甲文青咖啡」發表會，吸引不少民眾前往品嘗並肯定這群老文青的用心和努力。記者蔡維斌／攝影
一場前所未有的「花甲文青咖啡」發表會，吸引不少民眾前往品嘗並肯定這群老文青的用心和努力。記者蔡維斌／攝影

被譽為雲林最亮眼的虎尾驛巷弄長照站，揮毫寫作培養出不少「花甲文青」，最近更聘咖啡名師指導，許多從不喝咖啡的長者，幾經訓練烘煮拉花樣樣通，儼成咖啡達人，今天由台灣悦讀人教育發展協會和雲林圓夢協會在安慶國小為老人家辦一場成果驗收，知名咖啡店和食農團體共襄成舉，校園咖啡飄香，小朋友驚豔爺爺奶奶文青手藝，別有一番樂趣。

虎尾安慶國小的大草坪，一群滿頭華髮的「紅衫軍」，在攤位賣力煮咖，從曼特寧、藝伎到水洗咖啡，如數家珍，向小朋友說明不同咖啡的妙處，還親手來一杯特調果汁、手作糕點，搭配咖啡香，讓著大草坪上的每位大小朋友食指大動，體驗一場前所未有的「花甲文青咖啡」品嘗會。

國內十大神農的口湖鄉「鯛魚王子」王益豐也介紹認識科技養殖台灣鯛，並親為小朋友烹調特好吃的魚料理及風味丸子湯；土庫鎮奇香妙草創辦人何嘉祿為大家揭開香草產業神秘面紗並介紹蜜蜂生態；元長返鄉青年吳學展開創鹿寮窯烤麵包溫暖人心；古坑桂林獲傑出永續青年獎的吳享育展示檳榔農廢轉化成茶席上的利器，雲林食農達人典範齊聚，教大家如何善用故鄉農產資源開創新天地，滿滿感動彌足珍貴，連前來參加的社會處長林文志也讚不絕口。

虎尾驛巷弄長照站負責人吳麗春說，花甲文青蔗香咖啡成員經九個月系統學習，從理論到實作，從外行變達人，不僅會挑選烘豆，咖啡沖煮甚至到花式調飲通通都難不倒，今天成果發表，長輩展現手藝，社區民眾喝到好咖啡，更看見長輩生活毅力和精神。

今天花甲文青咖啡發表會，雲林有名的百特咖啡、仙地咖啡、善水咖啡、白水咖啡、尚豆咖啡也來交流，肯定爺爺奶奶的用心和努力，花甲咖啡副班長陳安民說，他一生喝茶，不碰咖啡，如今一頭栽進咖啡世界，發現咖啡有無數學問值得學習和探索，養老生活增添咖啡香，更感繽紛樂趣。

一場前所未有的「花甲文青咖啡」發表會，吸引不少民眾前往品嘗並肯定這群老文青的用心和努力。記者蔡維斌／攝影
一場前所未有的「花甲文青咖啡」發表會，吸引不少民眾前往品嘗並肯定這群老文青的用心和努力。記者蔡維斌／攝影
元長返鄉青年吳學展開創鹿寮窯烤麵包溫暖人心。記者蔡維斌／攝影
元長返鄉青年吳學展開創鹿寮窯烤麵包溫暖人心。記者蔡維斌／攝影
國內十大神農的口湖鄉「鯛魚王子」王益豐也介紹認識科技養殖台灣鯛，並親為小朋友烹調特好吃的魚料理及風味丸子湯。記者蔡維斌／攝影
國內十大神農的口湖鄉「鯛魚王子」王益豐也介紹認識科技養殖台灣鯛，並親為小朋友烹調特好吃的魚料理及風味丸子湯。記者蔡維斌／攝影
花甲咖啡副班長陳安民一生喝茶不碰咖啡，如今一頭栽進咖啡世界，還能製作耳掛咖啡。記者蔡維斌／攝影
花甲咖啡副班長陳安民一生喝茶不碰咖啡，如今一頭栽進咖啡世界，還能製作耳掛咖啡。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮奇香妙草創辦人何嘉祿為大家揭開香草產業神秘面紗，並帶來獨特蜂巢介紹蜜蜂生態，小朋友特感興趣。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮奇香妙草創辦人何嘉祿為大家揭開香草產業神秘面紗，並帶來獨特蜂巢介紹蜜蜂生態，小朋友特感興趣。記者蔡維斌／攝影

咖啡 文青 雲林

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