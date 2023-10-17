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阻登革熱疫情 翁章梁率志工大掃除清淤百公噸

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣長翁章梁今天率大林鎮志工們齊大掃除，示範廢棄輪胎穿孔打洞，清除登革熱孳生源。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣長翁章梁今天率大林鎮志工們齊大掃除，示範廢棄輪胎穿孔打洞，清除登革熱孳生源。圖／嘉義縣政府提供

登革熱疫情持續延燒，為阻絕疫情擴散，今天嘉義縣長翁章梁與大林鎮長許有疆帶領鎮內志工，村里清潔大作戰，清溝清淤長達65.8公里，清淤量117.6公噸，並加強清除登革熱孳生源在廢棄輪胎打孔排水，及街道化學防治噴藥。

翁章梁說，只靠一個人很難改善村里環境，但只要一群人一起努力，就可以完成許多艱難的清潔工作，今年大作戰啟動至今已清潔173個庄頭，將繼續努力，讓嘉義縣變成全國最乾淨的縣市。

許有疆表示，遏阻登革熱擴散，特別宣導廢棄輪胎穿孔打洞，讓積水自然流出，避免變成病媒蚊的溫床，呼籲廢棄輪胎除回收外，也可以在上面打洞或是鋪上土壤，輪胎就能另作他用且不會孳生蚊蟲。

今天清潔大作戰由縣長翁章梁、鎮長許有疆、行政院政務顧問陳冠廷、縣議員劉雅文、江志明、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人參與， 大林國中、明和里、東林里，西林里、吉林里、弘道基金會環保志工隊、大糖里義工及里民分工合作，讓鎮上環境煥然一新。

阻絕登革熱疫情擴散，今天嘉縣大林鎮志工們齊落實村里清潔大作戰，清溝清淤65.8公里，清淤量達117.6公噸。圖／嘉義縣政府提供
阻絕登革熱疫情擴散，今天嘉縣大林鎮志工們齊落實村里清潔大作戰，清溝清淤65.8公里，清淤量達117.6公噸。圖／嘉義縣政府提供
阻絕登革熱疫情擴散，今天嘉縣大林鎮志工們齊落實村里清潔大作戰，清溝清淤65.8公里，清淤量達117.6公噸。圖／嘉義縣政府提供
阻絕登革熱疫情擴散，今天嘉縣大林鎮志工們齊落實村里清潔大作戰，清溝清淤65.8公里，清淤量達117.6公噸。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 登革熱 翁章梁

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