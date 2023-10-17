備戰秋冬空汙 地方與中央合作應變 嘉市藍天日比例88.3%創新高

台灣中南部受到大氣混合層高度降低、氣象條件及地形因素影響，秋冬季節易發生空氣品質惡化情形；嘉義市環保局加強地方與中央合作預防應變，當預報區域空氣品質不良時，提前應變汙染管制。市環保局表示，在環境部及跨縣市合作共同治理下，嘉市今年1至9月藍天日（AQI≤100）比率提升至88.3%創歷年新高。

環境部昨天召集雲嘉嘉南高屏6縣市在高雄召開「112年度空氣品質不良季節跨區應變小組啟動會議」，針對近期空氣品質狀況進行分析預測說明外，並討論空汙季工作規劃及跨區應變小組運作重點，透過跨單位合作並定期滾動檢討的方式來提升整體應變成效。

市府環保局表示，當預報雲嘉南空品區空氣品質不良時，嘉市提前應變強化市內汙染管制減量，例如，加強道路洗街抑塵、高汙染車輛巡檢稽查、列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃、公私場所汙染防制設備確實操作、抽查餐飲業油煙防制設備操作、鎖定露天燃燒熱區巡查；並與鄰近縣市聯合管制，包括加強縣市交界主連通幹道機車管制、柴油車聯合稽查、重點汙染源主題式聯合稽查、UAV飛鷹計畫取締露天燃燒、跨空品區臭氧8小時應變合作並加強臭氧高生成潛勢汙染源查核等，發揮分進合擊之效。