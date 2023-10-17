台南百歲人瑞283人 長壽之道「凡事不要太計較」

台南市目前有百歲人瑞283人，為慶祝重陽節，市長黃偉哲今天拜訪佳里區102歲林楊鬱及安南區100歲陳楊菜燕，除致贈重陽禮金1萬元及賀禮外，也致贈總統府的敬老狀及金鎖片等賀禮，祝福長輩健康長壽，幸福久久。陳楊菜燕分享長壽之道「凡事不要太計較」。

黃偉哲表示，老人家年過百歲但仍十分硬朗有活力，是晚輩的福氣，他強調，政府的目標就是要強化對長者的照顧，目前的老人政策是走在正確的道路上，期盼讓更多長者老了還能健康趴趴走。

黃偉哲今日第一站到佳里區探訪102歲林楊鬱，林楊阿嬤年輕就務農，因而練就一身好體能，至今身體仍相當硬朗，今天更精神抖擻地唱著歡迎歌迎接市府團隊的到來。她指出自己年輕時為了家裡經濟而忙碌，退休後積極參與社區照顧關懷據點舉辦的各項課程及活動，舉凡太鼓、手做、健康操等課程都可以看到她的身影。她感謝市府設置很多社區照顧關懷據點，讓她去參加活動時結交許多好朋友，據點的夥伴們得知今日市長要來，也特地來與市長及林楊女士合影，現場氣氛十分熱絡。

第二站來到安南區陳楊菜燕家中，陳楊阿嬤也是年輕就務農，工作之餘對於子女教育甚為重視，鄰居說陳楊女士為人謹慎，做事按部就班、認真負責，子女受母親身教影響甚深，也培養出多名老師及醫生，母慈子孝過著4代同堂的溫馨生活。陳楊女士平時樂善好施，也大力支持子女回饋社會、投入公益，她說讓自己笑口常開的長壽之道就是「凡事不要太計較」。