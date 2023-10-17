快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

台南百歲人瑞283人 長壽之道「凡事不要太計較」

聯合報／ 記者鄭惠仁莊曜聰／台南即時報導
台南市政府慶祝重陽節，市長黃偉哲今天拜訪佳里區102歲林楊鬱。圖／台南市社會局提供
台南市政府慶祝重陽節，市長黃偉哲今天拜訪佳里區102歲林楊鬱。圖／台南市社會局提供

台南市目前有百歲人瑞283人，為慶祝重陽節，市長黃偉哲今天拜訪佳里區102歲林楊鬱及安南區100歲陳楊菜燕，除致贈重陽禮金1萬元及賀禮外，也致贈總統府的敬老狀及金鎖片等賀禮，祝福長輩健康長壽，幸福久久。陳楊菜燕分享長壽之道「凡事不要太計較」。

黃偉哲表示，老人家年過百歲但仍十分硬朗有活力，是晚輩的福氣，他強調，政府的目標就是要強化對長者的照顧，目前的老人政策是走在正確的道路上，期盼讓更多長者老了還能健康趴趴走。

黃偉哲今日第一站到佳里區探訪102歲林楊鬱，林楊阿嬤年輕就務農，因而練就一身好體能，至今身體仍相當硬朗，今天更精神抖擻地唱著歡迎歌迎接市府團隊的到來。她指出自己年輕時為了家裡經濟而忙碌，退休後積極參與社區照顧關懷據點舉辦的各項課程及活動，舉凡太鼓、手做、健康操等課程都可以看到她的身影。她感謝市府設置很多社區照顧關懷據點，讓她去參加活動時結交許多好朋友，據點的夥伴們得知今日市長要來，也特地來與市長及林楊女士合影，現場氣氛十分熱絡。

第二站來到安南區陳楊菜燕家中，陳楊阿嬤也是年輕就務農，工作之餘對於子女教育甚為重視，鄰居說陳楊女士為人謹慎，做事按部就班、認真負責，子女受母親身教影響甚深，也培養出多名老師及醫生，母慈子孝過著4代同堂的溫馨生活。陳楊女士平時樂善好施，也大力支持子女回饋社會、投入公益，她說讓自己笑口常開的長壽之道就是「凡事不要太計較」。

社會局表示，南市每年重陽節會發放重陽敬老禮金，針對設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者，發放重陽敬老禮金1000元；百歲以上人瑞則發放1萬元禮金及賀禮，禮金將於10月19日以匯款至民眾提供帳戶，另針對無法匯款的長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取。相關資訊可洽戶籍所在地區公所或洽社會局老人福利科專線06-2982617或06-2991111轉6538。

台南市政府慶祝重陽節，市長黃偉哲今天拜訪安南區100歲陳楊菜燕。圖／台南市社會局提供
台南市政府慶祝重陽節，市長黃偉哲今天拜訪安南區100歲陳楊菜燕。圖／台南市社會局提供

黃偉哲 子女

延伸閱讀

台南流感73人重症、24人死亡 近7年因疫死亡最多的1年

台南土城聖母廟萬人糊春牛 黃偉哲糊下第一片「春牛肉」

宣傳全運會拚了！「我抬男人」黃偉哲被舉重選手高舉過頭

全運會碰上登革熱台南疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館

相關新聞

南市流感今年24死 黃偉哲籲快打疫苗

台南市前9個月因流感併發重症死亡24人，近4年最高，市長黃偉哲昨天呼籲口罩戴好戴滿，也應盡快打流感疫苗。市議會定期會昨則...

備戰秋冬空汙 地方與中央合作應變 嘉市藍天日比例88.3%創新高

台灣中南部受到大氣混合層高度降低、氣象條件及地形因素影響，秋冬季節易發生空氣品質惡化情形；嘉義市環保局加強地方與中央合作...

台南百歲人瑞283人 長壽之道「凡事不要太計較」

台南市目前有百歲人瑞283人，為慶祝重陽節，市長黃偉哲今天拜訪佳里區102歲林楊鬱及安南區100歲陳楊菜燕，除致贈重陽禮...

善化牛墟搬家有望 市府與台糖簽訂MOU將落腳這裡

台南善化牛墟是全台碩果僅存3處牛墟之一，因地主不再續租引發存續危機，在地民眾與攤商向民代陳情，尋求易地營運可能性，現在總...

嘉義78歲「雞婆」多元志工陳桂枝 獲全國模範老人表揚

嘉義縣竹崎鄉78歲陳桂枝面對病痛侵擾，雖長期接受化療，仍始終保持熱忱服務的心，投身醫院及社區志工服務行列，對待獨老像家人...

探索體驗學校每年吸引5千學生體驗 嘉市府追加2千4百萬增設施

嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，有多達32項擁有國際認證的高低空設施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。