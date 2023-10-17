嘉義78歲「雞婆」多元志工陳桂枝 獲全國模範老人表揚

嘉義縣竹崎鄉78歲陳桂枝面對病痛侵擾，雖長期接受化療，仍始終保持熱忱服務的心，投身醫院及社區志工服務行列，對待獨老像家人一樣，經竹崎鄉灣橋社區發展協會推薦，榮獲2023年中華民國老人福利協進會58屆「全國模範老人」肯定。

從事教育工作退休的陳桂枝，2009年加入台中榮總灣橋分院志工隊至今，其間任志工隊長6年，連續3年受聘院方醫療品質暨病人安全管理會「院外委員」職務，2016年創組社區志工隊，連任7年隊長，目前全隊志工多達60餘人。

「我很雞婆！」陳桂枝說多年來自己秉持著信念，趁還有能力、體力和行動力時，盡力幫助需要的人，雖然忙碌，受益最多的還是自己，生命不要留白，感謝理事長陳麗妃等志工夥伴，大家一路的鼓勵支持。

陳桂枝表示，拿到這獎項不僅是對他個人的認可，更是對志願工作者的一種肯定，志願服務是一項充滿愛心和奉獻精神的工作，她希望這個獎項可以鼓勵更多老年人參與志工服務，幫助社區和需要幫助的人們，共同建立綻放愛和關懷的社會。