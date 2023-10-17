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探索體驗學校每年吸引5千學生體驗 嘉市府追加2千4百萬增設施

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，圖為學生體驗水域課程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，圖為學生體驗水域課程。圖／嘉義市政府提供

嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，有多達32項擁有國際認證的高低空設施，透過各種課程，讓學生認識並尊重大自然，體驗在戶外生活的技巧與樂趣，每年有5500名學子前往體驗；今年市府再追加2499萬元經費獲議會支持，再建置完善設施。市長黃敏惠表示，帶學生走出教室，補充課室教學的不足。

嘉義市政府2016年斥資1億1000多萬，面積近7.5公頃，於南興國中第二校區打造全國設備最齊全的探索體驗學校，園區內共可分成「探索設施」、「建築設施」、「營地設施」以及「自然生態教學園區」等不同區塊，設有高地空不同難度的探索設施，今年市府再投入621萬元增加「水域課程」設施。市府教育處表示，目前每年約有5500名的學生前往體驗。

市長黃敏惠表示，帶學生走出教室，讓學習體驗知識而非套裝知識，為打造全國最完善的新型戶外探索教育場域，以「永續」為核心理念，將南興國中第二校區定位為永續教育基地，今年度向議會爭取追加經費，投入經費約2499萬元，透過專案營建管理服務案，規畫整體園區開發項目，包括建置露營區、野炊區、集合場、射箭場以及完善自然生態區等，以提高園區整體使用率及課程設計的多樣性。

她表示，探索體驗、環境教育、生態教育、食農教育、童軍教育及在地文化等領域，未來都可以在永續學院探索園區進行，透過各種感官體驗與實際操作，更能讓孩子的學習更個別化、更跨領域，進而補充課室教學的不足。

學生表示，有許多設施是從來沒有接觸過的，尤其高空設施很有挑戰性，這是平常課程沒有的體驗，好玩又有趣。

嘉義市長黃敏惠（右二）與體驗學生合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）與體驗學生合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，圖為學生體驗高空攀爬課程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，圖為學生體驗高空攀爬課程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，圖為學生體驗高空攀爬課程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，圖為學生體驗高空攀爬課程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右四）在今年視察水域課程設施後與市府相關人員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右四）在今年視察水域課程設施後與市府相關人員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，圖為學生體驗水域課程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，圖為學生體驗水域課程。圖／嘉義市政府提供

嘉義 教室 自然生態

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