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全運會自由車公路賽先登場 南市府公布交通管制路線

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國運動會10月21日將在台南登場，自由車公路賽先在18日舉行，南市府公布交通管制路線。圖／本報資料照片
全國運動會10月21日將在台南登場，自由車公路賽先在18日舉行，南市府公布交通管制路線。圖／本報資料照片

全國運動會10月21日將在台南開幕，其中自由車公路賽10月18日舉行，比賽時間為上午9時至下午4時，賽道路線涵蓋達18個行政區域，體育局今公布交通管制路線，請車輛駕駛人士及用路人留意此時間段內的交通管制情況。

交通管制路線如下：

競賽道路共168.99公里，起點永華市政中心，行經路線順序為南島路、台17線、市道176、佳南路、台19線、市道176、中山路、隆林路、市道171、台1線、八田路、工研路、市道 174、市道175、台3線、南化(折返)、台3線、台20線、市道178甲、市道178、台1線、市道172、市道172乙、白河碧雲寺(終點)。

體育局表示，南島路永華市政中心為起點將於8時30分封閉，禁止車輛通行，另採動態管制路線有台1線、台3線、台17線、台19線、台20線、市道171、市道172、市道172乙、市道176、市道174、市道175、市道178、市道178甲、佳南路、中山路、隆林路、八田路、工研路。採動態管制路線，前導警車與殿後警車之間為完全管制路段，殿後車後方的一般車輛不得超越行駛。

體育局指出，為了保障選手沿途的安全通行，籌備處與相關單位密切合作，制定詳細的交通管制方案，包括道路封閉、交通疏導與臨時交通路線等措施，增派了交通警察和工作人員，指揮相關交通管制措施，並設置明顯的標誌和指示牌，提醒周邊車輛避開比賽路段一同保護選手的安全，屆時在路上遇到選手可為各縣市參賽選手加油。

全國運動會官方資訊

112年全國運動會官方網站：https://sport112.tainan.gov.tw/

112年全國運動會FB/IG：【112年全國運動會在臺南】

112年全國運動會YOUTUBE：

https://www.youtube.com/channel/UCBP9H3HiLSc4QPj96xDNtkQ

運動 交通管制 體育

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