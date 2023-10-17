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嘉縣閒置教室活化 企業認養閱讀書軒

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣太保國中活化閒置教室成立靜思閱讀書軒，縣長翁章梁（立者左四）昨天參加啟用典禮，鼓勵學生多閱讀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國中活化閒置教室成立靜思閱讀書軒，縣長翁章梁（立者左四）昨天參加啟用典禮，鼓勵學生多閱讀。記者黃于凡／攝影

少子化影響，許多學校班級人數減少、減班，出現許多閒置教室嘉義縣太保國中將閒置教室活化，攜手慈濟基金會打造靜思閱讀書軒，陳列500本多元種類書籍，縣長翁章梁昨天參加揭牌典禮，鼓勵學生透過閱讀創造更多夢想。

翁章梁說，校園有好的閱讀空間很重要，鼓勵學生多閱讀，開拓想像力及思考能力，有助面對未來不同的挑戰，也能孕育更多夢想和創造力。

信義企業集團創辦人周俊吉分享，閱讀能夠改變命運，當年透過閱讀尋找創業知識，將公司規模從最初2、3人，擴增至現在6千多人，他和孩子都很喜歡閱讀，希望更多小朋友培養閱讀習慣，他很樂意促成縣內國中小成立靜思閱讀書軒。

靜思閱讀書軒營運長蔡青兒說，目前嘉義市有8間、嘉義縣有18間靜思書軒，起初有許多學校提出需求，但沒經費認養太多間，感謝周俊吉認養嘉義所有學校。

校長陳義禮說，少子化減班多出空間，將閒置教室活化再利用，向慈濟基金會申請成立靜思閱讀書軒，基金會媒合信義企業集團及眾人善心支持建造而成，未來會將閱讀書軒當成重要據點，提升校園閱讀風氣。

嘉義 教室 認養

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