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汙水接管+彩繪 嘉市翻轉後巷風貌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（前排左）昨天陪同居民走訪玉康路後巷整理美化成果，長輩十分滿意。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左）昨天陪同居民走訪玉康路後巷整理美化成果，長輩十分滿意。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府推動汙水下水道建設，用戶接管數已達1萬196戶，透過接管工程同步改善住家的後巷，玉康路83至99號後巷便新建側溝、優化排水系統的韌性，更以城市田園秘境為主題立體彩繪，市長黃敏惠與居民昨天見證蛻變，有原本想搬離的市民開心說，「要繼續住還要叫子女都搬回來住」。

市府工務處表示，玉康路83至99號後巷屬於首期汙水用戶接管第4、5標工程，此兩標工程範圍涵蓋磚磘里、港坪里、西平里等，總經費約4.77億元，預計12月竣工；明年汙水用戶接管普及率目標達14.81%。

工務處指出，後巷做彩繪牆以田園為創意發想，並結合西平里的桃花心木、港坪里的夜來香，以及磚磘里的日治時代磚廠、牛車等特色，另，玉山國中美感教育及閩南語詩詞創作也入畫，明亮的彩繪改善巷道容貌，凝聚里民共同維護的向心力。

黃敏惠昨天跟著居民走訪看著成果，她說，雨水下水道及汙水下水道雖是兩項不同用途的下水道工程，市府都積極建置。西平里長洪麗雪、磚磘里長王張錦淑、港坪里長李茂山等人說，原本老鼠、蟑螂穢集的髒亂後巷，如今光潔通亮，彩繪豐富也拉近人與人間距離。

黃敏惠 老鼠

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