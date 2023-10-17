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南市流感今年24死 黃偉哲籲快打疫苗

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市長黃偉哲（右）昨天籲請民眾戴口罩、打疫苗。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（右）昨天籲請民眾戴口罩、打疫苗。記者鄭惠仁／攝影

台南市前9個月因流感併發重症死亡24人，近4年最高，市長黃偉哲昨天呼籲口罩戴好戴滿，也應盡快打流感疫苗。市議會定期會昨則爭論高端流感疫苗，國民黨議員要求打疫苗有選擇權、高端不能進校園，民進黨議員則指疫苗不該讓政治討論凌駕科學專業；南市衛生局表示，各廠牌疫苗保護效力皆差不多。

衛生局長蘇世斌表示，市府沒有排除任一疫苗品牌，依照先配送、先到貨、先鋪貨的原則，依序施打，不會刻意選擇，實務管理上因為高端疫苗僅占整體9%配比，例如校園中18萬名的接種對象，要打相同廠牌的疫苗，就無法使用高端疫苗。

黃偉哲說明，台南2020年因流感死亡4人，2021及2022年分別為1人，但今年新冠肺炎疫情解封沒有強制要求戴口罩，依疾管署資料顯示，前9個月因流感併發重症有73人、死亡24人，顯見戴口罩可有效預防流感。

黃偉哲說，凡是衛福部認證過的疫苗皆可安心施打，今年市府向中央購買52萬劑流感疫苗，全市已近15萬人完成接種，只要想施打的市民一定都打得到。

衛生局昨在市議會業務報告及接受質詢，國民黨市議員王家貞質疑才說高端流感疫苗不會進校園，後來又澄清沒有特定廠牌疫苗不進校園的問題，造成家長反彈；基進黨議員李宗霖反批，檢驗合格的疫苗不應政治凌駕專業，接著綠營議員朱正軒、蔡筱薇、周嘉韋、陳皇宇等，及藍營蔡淑惠、蔡宗豪、林燕祝、蔡育輝都加入論戰。

流感疫苗 高端疫苗 衛生局

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