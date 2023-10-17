鐵路地下化工程積水 民憂孳生病媒蚊

台南本土登革熱昨天已破1萬5千例確診，每天持續新增百例，尤其24日全運會將登場，多名市議員質詢關切登革熱防疫，有議員指出，鐵路地下化工程的東門陸橋地下道積水如水池，地下化許多工地也容易產生積水；市府回應，鐵道局今展開抽水，會持續巡查工地。另，市府採購多種防蚊物資，將供全運會選手使用。

市府登革熱防治中心表示，昨天新增208例，累積1萬5303例，每日確診病例數自第39周達到高點後，已連續第3周呈下降趨勢。

市議員李宗霖質詢說，鐵路地下工程封閉東門陸橋地下道，日前被發現積水如大水池，附近居民擔心成為病媒蚊孳生場域，雖兩度投藥，至今積水一直未退，應盡速找出積水原因並究責，且鐵路地下化還有許多工地容易產生積水，另例如東門陸橋連接新樓醫院的施工段雜草叢生，環境也讓人擔憂，衛生局務必跨局處稽查、與鐵道局密切溝通。

環保局指出，目前積水10公分，鐵道局今起抽水，疫情一開始就鎖定鐵路地下化工程為重要稽查場域，有進入工區巡查。

本月12日接到東門陸橋下積水的陳情電話，立即通知區公所投藥，經查來源是工程的泥漿水，日前也查獲長榮路段工地也有積水，由於水中有許多蝌蚪，沒有病媒蚊孳生問題，都會持續巡查。

議員朱正軒、盧崑福反映，許多公務員因支援防疫導致致自身業務受耽擱，朱正軒建議未來應設噴藥專責隊；衛生局長蘇世斌答詢，正朝此規畫。

衛生局也指出，登革熱防治中心為全運會排定37場次的專案巡查，截至前天完成18個競賽場館，共查獲55個積水容器、1個陽性容器，立即投藥處理，並針對易積水處提出改善建議，同時採購許多防蚊液、防蚊掛片等防疫物資給選手使用。