日本境外僅2輛 新幹線花魁車12月台南公開亮相

交通部規劃將高鐵興建時作為「限界測量車」（俗稱花魁車）使用的日本新幹線0系車輛公開展示，陳列於高鐵台南站前地景公園，工程預定12月完成，覆蓋展示車輛上的帆布近日卸下，吸引民眾目光。

位於高鐵台南站前的「花魁車」地景公園工程持續進行中，但原本覆蓋在展示車輛上的帆布近日卸下，吸引部分鐵道迷前往透過圍籬先睹為快。

新幹線0系車輛是1964年全世界第1條高鐵、日本「東海道新幹線」所使用的車輛，全球僅2輛位於日本境外；其中1輛於2001年捐贈給英國鐵道博物館，另1輛則於2004年由台灣高鐵公司在高鐵興建期間引進台灣，作為工程的「限界測量車」，俗稱「花魁車」。

這輛新幹線0系車輛在完成任務後，原停放於台灣高鐵公司新竹六家基地內，2019年9月至12月完成車輛內外部整修復原作業，包含除鏽、鈑噴、塗裝、缺件復刻等工作。

前交通部長林佳龍任內規劃在高鐵台南站前設置1處地景公園展示這輛「花魁車」，原訂2年前開放展示，但因地景公園工程設計變更等因素延宕，花魁車在移入預定展示處後一直以帆布覆蓋，今年4月台南市政府與高鐵公司等單位會勘工程進度，預定地景公園可於12月完工啟用。

高鐵公司在今年4月會勘時說明，因考量戶外天候因素影響才決定變更設計，以加強鋼構建築方式確保地景公園安全，由於花魁車當時已移入，避免吊掛、搬運可能造成損壞，諮詢專家意見後未遷動，採用圍籬及帆布覆蓋保護。

地景公園完工啟用後，在高鐵台南站外可看到這輛造型特殊「花魁車」亮相，可望成為拍照打卡熱門景點。