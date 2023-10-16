台南登革熱新增208累積1萬5303例 連續3周下降

台南市本土登革熱今天新增208例，累積1萬5303例，登革熱防治中心表示，每日確診病例數自第39周達到高點後，已連續3周呈下降趨勢，本周近2日個案較上周同期減少14%，但防疫不鬆懈，針對空屋、空地、市場、廟宇及鐵路地下化工程等高風險點加強巡查。

防治中心主任蘇世斌指出，針對高風險點巡查，從10月12日至15日共執行11場次聯合稽查，動員118人次，查獲75個積水容器，5個陽性容器，現場立即告發並投藥處理。另持續針對社區中高風險的空屋、空地、屋後溝、天溝等加強稽查，截至10月15日空屋、空地已累計舉發597件，天溝及屋後溝已累計舉發21件。

市府強調，屋後溝和天溝都屬土地或建物所有權人的權管範圍，所有權人務必善盡管理維護責任，落實定期巡檢、清除孳生源，避免天溝因結構設計不良或排水孔淤積阻塞等情況導致積水，形成病媒蚊繁殖大溫床，危害自己與家人甚至鄰近居民健康。

今日208例分布狀況為北區39例，東區36例，永康區及南區各26例，安南區25例，中西區18例，安平區16例，歸仁區及佳里區各5例， 新化區3例，仁德區、西港區及新市區各2例，麻豆區、楠西區及關廟區各1例，年齡介於3歲至86歲。