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大林慈濟醫院推醫療新法寶 勇奪台灣創新技術1金2銅
嘉義大林慈濟醫院推出4件醫療新法寶，今年參加台灣創新技術博覽會，勇奪1金、2銅，包括呼吸器面罩多功能結構、腹膜透析接管固定輔助裝置、防輸液套脫落及安全加藥結構，提升病患安全與舒適度，也減輕臨床護理工作負荷量，參與的13名護理部成員欣喜獲獎。
大林慈濟醫院表示，慈濟科技大學研發長林祝君擔任產學合作計畫主持人，主任陳佳蓉、督導林興隆為共同主持人，參加台灣創新技術博覽會的腹膜透析接管固定輔助裝置、防護裝置、呼吸器面罩多功能結構、防輸液套脫落及安全加藥結構都已取得台灣發明專利證書。
「呼吸器面罩多功能結構」獲得金獎，因目前臨床各款面罩都無管槽設計，使得鼻胃管無法外露或導致管路壓傷，清痰時還得將面罩移開，多功能結構可解決臨床問題，且目前市占率前2大的廠商面罩，都可介接使用這項設計發明產品。
「腹膜透析接管固定輔助裝置」獲得銅獎，輔助裝置採取滑軌結構，解決腎友無法將管路精準對接問題，並以連動式的握把設計改善管路鬆脫問題，質地輕巧、可隨身攜帶，是腎友居家的良善輔具，能避免因管路脫落、汙染等問題，引發感染腹膜炎危及生命。
「防輸液套脫落及安全加藥結構」獲得銅獎，採取外接套管卡摯結合三通閥的結構，相較臨床使用精密、普通點滴輸液套，更能安全固定、安全加藥、不受輸液瓶尺寸限制，且塑膠材質生產成本低，外接式固定器為非侵入性，同一人可重覆使用，符合經濟環保效益。
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