超酷！聯華食品獨特得利卡上路了 今起助送弱勢物資

嘉義縣幅員廣闊且高齡化嚴重，長者行動不便、社區關懷據點遙遠等，都讓巷弄長照站服務範圍受限，聯華食品今天捐贈一輛得利卡廂型車給嘉義縣社會局，盼讓社會福利更普及、更便利。社會局長張翠瑤今代表受贈，並頒發感謝狀給聯華食品。

聯華食品捐贈一輛三菱得利卡廂型車，紅色車身、白色車頂，車頭、駕駛座及副駕駛座車門旁有聯華食品LOGO，再加上車身上的黃色笑臉及Let’s Smile字樣，造型看起來十分亮眼活潑，未來將作為社區服務車使用，車內最多可坐8人，還能夠協助運送物資。

縣長翁章梁表示，嘉義縣幅員廣闊，因長輩行動不便或距離社區關懷據點遙遠，使巷弄長照站的服務範圍受到侷限，導致許多長輩雖有參與意願，但不易前往長照站，有了這輛服務車後，可將有意參加活動的長輩接送至照顧據點，服務更多長者。