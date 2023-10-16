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超酷！聯華食品獨特得利卡上路了 今起助送弱勢物資
嘉義縣幅員廣闊且高齡化嚴重，長者行動不便、社區關懷據點遙遠等，都讓巷弄長照站服務範圍受限，聯華食品今天捐贈一輛得利卡廂型車給嘉義縣社會局，盼讓社會福利更普及、更便利。社會局長張翠瑤今代表受贈，並頒發感謝狀給聯華食品。
聯華食品捐贈一輛三菱得利卡廂型車，紅色車身、白色車頂，車頭、駕駛座及副駕駛座車門旁有聯華食品LOGO，再加上車身上的黃色笑臉及Let’s Smile字樣，造型看起來十分亮眼活潑，未來將作為社區服務車使用，車內最多可坐8人，還能夠協助運送物資。
縣長翁章梁表示，嘉義縣幅員廣闊，因長輩行動不便或距離社區關懷據點遙遠，使巷弄長照站的服務範圍受到侷限，導致許多長輩雖有參與意願，但不易前往長照站，有了這輛服務車後，可將有意參加活動的長輩接送至照顧據點，服務更多長者。
張翠瑤表示，經營社區非常不容易，社區理事長及幹部都沒薪水，需要有很大的熱忱才能長期投入，與聯華食品合作的古民社區發展協會今年獲衛生福利部金卓越績優社區認證，社區理事長在工作之餘全力投入社區工作，未來將持續推動新港鄉福利社區化旗艦型計畫。
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