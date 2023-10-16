強化台南海淡廠工程品質 職安機關加入廉政平台

經濟部水利署南區水資源分署執行台南海水淡化廠興建計畫，為強化工程品質及職業安全衛生水準，首邀職安機關加入廉政平台，使外界可監督並促進施工單位落實職安措施。

經濟部水利署南區水資源分署長吳嘉恆今天率重要主管拜會勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心主任許峯源，邀請南區職安中心共同參與台南海水淡化廠廉政平台。

吳嘉恆致詞表示，台南海淡廠第一期計畫總工程經費高達新台幣160億元，為受矚目重大公共工程，而重大公共工程廉政平台納入職業安全衛生元素，盼能促進企業誠信經營、負起保障勞工安全的社會責任，持續提升台灣職業安全衛生水準。

他說，此次廉政平台架構除與檢、廉、調等單位通力合作，首次邀請職安機關加入，代表南水分署重視職業安全衛生管理，並期許透過廉政平台多元參與對話，推動職業安全衛生事務公開透明，使外界得以監督，促進施工單位落實職安措施，並敦促參與廠商遵循誠信經營原則。

許峯源表示，勞動部職安署將今年訂為營造業減災加強年，陸續推動多項創新減災作為，宣示政府對職場安全的重視，南區職安中心參與台南海淡廠廉政平台，將協助南水分署共同促進廠商優質職業安全衛生管理與落實企業永續經營，完善工程風險評估及因應防處可能潛在風險。