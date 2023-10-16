嘉市汙水下水道接管破萬戶 彩繪後巷翻轉城市風貌

嘉義市府推動汙水下水道建設，用戶接管數已達10196戶，今天以城市田園秘境為主題舉辦汙水工程用戶接管後巷美化茶會，市長黃敏惠與市民見證玉康路83至99號後巷樣貌的蛻變，住戶後巷接管後以立體彩繪結合當地地景特色，讓大家更了解到後巷美化的益處，翻轉城市風貌。

黃敏惠表示，汙水下水道工程為看不見的建設，卻與市民生活息息相關，透過建置汙水下水道系統將汙水、雨水分流，大幅改善居家生活環境品質；雨水下水道增強城市排水、抗洪能力；雨水下水道及汙水下水道雖是2項不同用途的下水道工程，都是市府積極建置的工程。

西平里長洪麗雪、磚磘里長王張錦淑、港坪里長李茂山等人表示，剛開始有住戶因後巷不能放置洗衣機而反對，挨家挨戶溝通，工程才得以進行；原本老鼠、蟑螂聚集的髒亂後巷，如今光潔通亮，彩繪豐富也拉近人與人間距離。有想搬離嘉義市的居民看到整理後的後巷不但要繼續住還要叫子女都搬回來住。

市府工務處表示，展示後巷美化成果的玉康路83至99號後巷屬用戶接管第4、5標工程。第4、5標工程在2021年3月開工，工程範圍涵蓋磚磘里、港坪里、西平里等，總經費約4.77億元，已達標完成用戶接管數2642戶，預計在今年12月竣工。這次工程中，將長年堆積雜物及蟑螂老鼠橫行的玉康路後巷，透過汙水用戶接管工程時新建側溝、優化排水系統的韌性，讓汙水工程同時兼顧永續發展、環保衛生、防洪韌性及都市景觀的幸福城市新建設。

彩繪牆以田園為創意發想，並結合西平里的桃花心木、港坪里的夜來香，以及日治時代為台灣煉瓦株式會社嘉義工廠所在的磚磘里的磚廠、牛車等特色都在彩繪設計中一覽無遺。玉山國中美感教育及閩南語詩詞創作也結合入畫，以3D彩繪描繪出田園秘境，舒適明亮具有主題性的彩繪不僅改善巷道容貌，也凝聚社區意識及里民共同維護的向心力。