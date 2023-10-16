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台南東門陸橋下大積水成孑孓繁殖場？ 市府：投藥並抽水

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鐵路地下工程東門陸橋下地下道出現大積水，稽查人員投藥。圖／南市環保局提供
台南市鐵路地下工程東門陸橋下地下道出現大積水，稽查人員投藥。圖／南市環保局提供

台南市本土登革熱病例已破1萬5千例，議員今天關心登革熱疫情，紛紛提出質詢，有議員指鐵路地下化工程東門陸橋下地下道大面積積水如水池，擔心成為孑孓繁殖場所，衛生局表示已投藥，環保局則說，冒出的是泥漿水，除了投藥，已展開抽水，並持續稽查防止成為病媒蚊孳生場域。

市議員杜素吟指目前登革熱防疫只是治標不是治本，應有更好的防治方法，衛生局長蘇世斌表示，國衛院目前正在研究生物防治法，若讓病媒蚊無法孳生，就無法傳染登革熱。議員朱正軒、盧崑福都反映，許多公務員因支援防疫，致自身業務受耽擱，朱正軒建議未來的登革熱防疫應設置噴藥專責隊，蘇世斌說，正朝此規畫。

市議員李宗霖指鐵路地下工程封閉東門陸橋地下道，但日前被發現積水如大水池，附近居民擔心成為病媒蚊孳生場域。蘇世斌表示已投藥，但李宗霖說，雖已兩次投藥，至今積水一直未退，市府應盡速找出積水原因並究責，避免其餘施工地區有類似情事發生。

李宗霖表示，東門陸橋封閉成了防疫死角，鐵路地下化尚有許多工地施工，容易有積水產生，孳生病媒蚊，東門陸橋連接新樓醫院的施工段雜草叢生，環境也讓人擔憂。

李宗霖要求，衛生局務必監督施工廠商，並與環保局、工務局或其他相關單位跨局處積極稽查，定期巡查是否有積水並清潔環境。他也提醒，鐵路地下化工程雖為交通部鐵道局主責，但市府務必與鐵道局密切溝通，針對工程工地共同維護環境整潔，避免有互踢皮球的事情發生。

環保局表示，從疫情一開始就鎖定鐵路地下化工程為重要稽查場域，進入工區巡查，10月12日就接到陳情電話，說東門陸橋下工地積水，立即通知區公所投藥並加強稽查，經查積水來源是工程的泥漿水，今天已展開抽水，日前也查獲長榮路段工地也有積水，由於水中有許多蝌蚪，沒有病媒蚊孳生問題，但會持續巡查。

台南市環保局加強鐵路地下化工地稽查，防止積水孳生病媒蚊。圖／南市環保局提供
台南市環保局加強鐵路地下化工地稽查，防止積水孳生病媒蚊。圖／南市環保局提供
台南市鐵路地下工程東門陸橋下地下道出現大積水，稽查人員投藥。圖／南市環保局提供
台南市鐵路地下工程東門陸橋下地下道出現大積水，稽查人員投藥。圖／南市環保局提供

衛生局 登革熱 議員

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