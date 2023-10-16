龍崎私人坡地開發過當！市府二度重罰 地主認疏失允改善

台南龍崎區182線文衡殿正對面有處私人坡地，申請簡易水保工程。不過遭人舉報過度開發，日前地主已遭水利局開罰20萬元，並在8月底提供修正計畫。10月連假期間，又遭民眾檢舉。今市府再前往勘查現況，確認修正計畫與實際執行有落差，開罰30萬元。地主坦承維護工程有疏失，將會盡速再送變更計畫，允諾明年汛期前就會將此地水土保持維護做到位。

該處地主表示，原本此地雜草叢生，環境凌亂，加上龍崎較少有一處大型休憩空間，所以因此著手整理，未來將打造遊憩公園，供遊客免費到散心。

龍崎區公所表示，根據查報資料這處坡地，提出申請進行農業整坡的簡易水保計畫，面積1.5公頃。6月初開工，市府核准依照相關程序同意備查，但6月下旬，就有民眾檢舉該處過度開挖，公所立刻趕往實勘，並函送山坡地查報單到市府水利局。

市府水利局7月6日就函送處分書，開罰20萬，地主也在8月28日將水保處理與維護計畫送至市府，9月18日水利局核定修正計畫，限期180天內改善。

不過雙十連假期間，有民眾再向公所檢舉，表示該處又開挖坡地。公所立即向市府水利局回報，今市府再次前往現地勘查。水利局表示，此地後方山頭前有塊坡地開挖，回填至前方沖蝕溝，但地主又整平出面積3公頃的新平地，明顯與原先送出的維護計畫不符合，今再依據水土保持法裁罰30萬元。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，此地為地質敏感區且屬於二仁溪的上游，如果山坡地剷掉，土石往邊坡整平，一有颱風大雨恐會造成土石往下沖刷，導致溪谷淤積。萬一明年汛期來，雨水在挾帶土石，中下游地區恐會遭殃。而此地段已常看到大冠鷲、下游溪谷也有穿山甲、食蟹獴出沒，如此大面積棲地開發，相當不可思議。地主有既定的水土保持計畫，但大面積破壞有點本末倒置，地主後續再做相關維護可能就要年年花錢。